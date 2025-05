Maiwoche in Osnabrück: Rund 600.000 Gäste erwartet Stand: 09.05.2025 15:46 Uhr Heute Abend um 18 Uhr startet die Osnabrücker Maiwoche offiziell mit einem Bierfass-Anstich. Bis zum 18. Mai bietet das Stadtfest 120 Open-Air-Konzerte in der Innenstadt.

Die Stadt erwartet nach eigenen Angaben bis zu 600.000 Gäste, darunter viele aus den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Die Maiwoche findet jährlich im Mai statt. Das ganze Jahr über liefen Vorbereitungen, so die Stadt. Die Kosten für das Fest betragen den Angaben zufolge rund eine halbe Million Euro. Geld erhält die Stadt demnach durch Standgebühren und von Sponsoren.

Die Highlights der 51. Osnabrücker Maiwoche

Die Brandbreite reicht nach Angaben der Veranstalter von Karaoke-Singen über Schlager, Folk und Rock-Musik bis zur Club-Party. Die Bigband der Universität Osnabrück präsentiert sich mit einem Programm aus Swing, Latin-Jazz und Funk. Das Programm startet zwischen 11 und 14 Uhr und geht bis in die Nacht.

Marshall Cooper (Rock) am Freitag, 9. Mai um 21 Uhr auf der Marktplatzbühne

um 21 Uhr auf der Marktplatzbühne Blues Company (Jazz) am Sonntag, 11. Mai um 19.30 Uhr auf der Marktplatzbühne

um 19.30 Uhr auf der Marktplatzbühne Die Toten Ärzte (Rock) am Montag, 12. Mai um 19.30 Uhr auf der Bühne Europadorf/Nikolaiort

um 19.30 Uhr auf der Bühne Europadorf/Nikolaiort One night with ABBA (Pop) am Dienstag, 13. Mai um 19.30 Uhr auf der Bühne Europadorf/Nikolaiort

um 19.30 Uhr auf der Bühne Europadorf/Nikolaiort Mr. Hurley & Die Pulveraffen (Folk) am Freitag, 9. Mai um 21.30 Uhr am Herrrenteichswall

um 21.30 Uhr am Herrrenteichswall Adam Angst (Rock) am Freitag, 16. Mai um 21.20 Uhr am Herrrenteichswall

Was sonst noch wichtig ist

Eintritt: Der Eintritt ist nach Angaben der Stadt kostenfrei. Das Fest verteilt sich auf mehrere Orte in der Innenstadt.

Anfahrt: Die Veranstalter empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Teile der Innenstadt seien zeitweise gesperrt.

Teilhabe: Die Eröffnung der Maiwoche am Marktplatz und im Europadorf soll eine Gebärdendolmetscherin begleiten. Am Herrenteichswall steht den Angaben zufolge ein Podest mit Sicht auf die Bühne für Menschen im Rollstuhl. Vom 12. bis 14. Mai öffnet jeweils ab 18 Uhr ein Bereich im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek mit Blick auf die Rathausbühne.

