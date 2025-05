Bundesweiter Aktionstag: Demos für AfD-Verbot auch in Niedersachsen

Stand: 11.05.2025 13:32 Uhr

In mehr als 60 deutschen Städten soll heute gegen Rechtsextremismus und für ein Verbot der AfD demonstriert werden. In Niedersachsen gibt es Aktionen unter anderem in Hannover, Hildesheim, Göttingen und Celle.