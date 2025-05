Stand: 09.05.2025 08:26 Uhr Waldbrand in Fürstenau: 300 Quadratmeter Boden zerstört

In Fürstenau (Landkreis Osnabrück) hat es am Donnerstag einen Waldbrand gegeben. Nach Angaben der Polizei brannte es auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern. Es sei hauptsächlich Waldboden zerstört worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle, so die Polizei Fürstenau. Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge rund vier Stunden. Warum es zum Waldbrand kam, ist laut Polizei unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr