Stand: 11.05.2025 10:10 Uhr Brennender Torfberg in Arkeburg sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Ein Moorbrand im Goldenstedter Moor (Landkreis Vechta) hat am Samstag für einen Feuerwehr-Großeinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet am Nachmittag eine 15 mal 100 Meter große Torfmiete an mehreren Stellen in Brand. Dabei handelt es sich um aufgeschichtete Torfstücke, die zum Trocknen gelagert werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben nach schwierig und dauerten mehrere Stunden. Die Einsatzkräfte mussten demnach auf Leichtfahrzeuge und Quads zurückgreifen, da das Gelände für große Löschfahrzeuge nicht zugänglich war, teilte eine Feuerwehr-Sprecherin am Abend mit. Zudem sei das Moor sehr trocken gewesen. An dem Einsatz waren rund 100 Einsatzkräfte aus fünf Ortsfeuerwehren beteiligt. Die Feuerwehr vermutet nach Informationen von NDR Niedersachsen, dass der Brand möglicherweise durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden sein könnte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.05.2025 | 10:00 Uhr