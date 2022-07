Oldenburg als Vorbild: Energiesparpläne auch in Osnabrück Stand: 11.07.2022 14:53 Uhr In den Schulen weniger heizen, Schwimmbäder schließen, Ampeln nachts ausschalten – das sind Ideen aus der Stadt Oldenburg, um Energie zu sparen. Auch die Region Osnabrück ergreift erste Schritte.

So wird in der Stadt Osnabrück die Stadthalle nicht länger vollklimatisiert, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Es könnte also dort warm werden, wenn die Temperaturen weiter steigen. Darüber hinaus ist die Schwimmhalle im Moskaubad geschlossen und im Nettebad wird die gasbetriebene Sauna nur noch abends in Betrieb genommen. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

30-Punkte-Sparplan in Oldenburg

Angesichts teurer Strom- und Gaspreise überlegen sich die Kommunen in der Region Osnabrück derzeit, wie sie Energie sparen können. Der Blick geht dabei auch Richtung Oldenburg, wo aktuell über einen 30-Punkte-Sparplan diskutiert wird. Der reicht vom Runterdrehen von Heizkörpern in Schulen bis zum Abschalten von Ampeln nach 22 Uhr.

