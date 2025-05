Rentnergemüse? Umfrage zeigt: Junge Leute mögen keinen Spargel Stand: 11.05.2025 15:12 Uhr 42 Prozent der jungen Erwachsenen mögen keinen Spargel - das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur. Die Älteren halten dem Gemüse die Treue.

27 Prozent der 18- bis 24-Jährigen mögen Spargel demnach "gar nicht", hinzu kommen 15 Prozent in der sogenannten Gen Z, die ihn "eher nicht" mögen. Die gute Nachricht für die Spargelbauern: Je älter die Menschen sind, um so lieber mögen sie das weiße Stangengemüse. Bei den 35- bis 44-Jährigen sinkt die Spargel-Ablehnung auf 34 Prozent, bei den 45- bis 54-Jährigen bei 26 Prozent. In der Gruppe der 55-Jährigen mögen nur noch 19 Prozent Spargel "gar nicht" oder "eher nicht".

Kein Spargel-Gefälle zwischen Ost und West

Was die Spargelproduzenten auch freuen dürfte: Laut Umfrage gibt es in allen Generationen immer noch mehr Menschen, die Spargel mögen als jene, die ihn nicht mögen. Demnach mögen Frauen Spargel mit 74 Prozent etwas lieber als Männer (70 Prozent), zwischen Ost und West gibt es keine Unterschiede. Im Durchschnitt isst jeder Bundesbürger laut dem Verein Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände 1,2 Kilogramm Spargel im Jahr. Die Spargelsaison dauert traditionell etwa zwölf Wochen. Sie beginnt mit dem Frühlingsanfang und geht - zumindest meistens im Handel - bis zum Johannistag am 24. Juni.