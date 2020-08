Stand: 17.08.2020 12:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Keine Corona-Lockerungen bis zum 15. September

Sechsmal hat die niedersächsische Landesregierung die Corona-Regeln nach dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens Mitte März gelockert. Die nächste Rücknahme von Schutzmaßnahmen lässt auf sich warten. Die rot-schwarze Landesregierung hat am Montag mitgeteilt, dass sie keine weiteren Lockerungen vor dem 15. September beschließen wird. "Wir sind vorsichtig und wir bleiben vorsichtig", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Verschiebung sei vor dem Hintergrund der derzeitigen Infektionslage der richtige Weg.

Reimann schließt Verschärfung nicht aus

Die Regierung werde angesichts steigender Infektionszahlen Schulstart und Rückreisewelle die Entwicklung abwarten, hieß es in der Mitteilung. "Bisher ist die Lage in Niedersachsen stabil und gut unter Kontrolle, aber ich sorge mich vor allem über die Folgen privater Feiern und der Rückkehr der vielen Reisenden auf das Infektionsgeschehen", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). "Deshalb appelliere ich noch einmal sehr eindringlich an die niedersächsischen Bürgerinnen und Bürger, die Pandemie weiter ernst zu nehmen und sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen." Sie schließt auch nicht aus, die Regeln gegebenenfalls punktuell zu verschärfen. "Wir haben es alle gemeinsam in der Hand, in welche Richtung es bei den Corona-Maßnahmen geht", so Reimann.

