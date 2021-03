Corona-Impfung: Grundschullehrer und Erzieher sind nun dran Stand: 07.03.2021 14:16 Uhr In Niedersachsen können jetzt Beschäftigte an Grund- und Förderschulen sowie Kita-Mitarbeiter gegen Corona geimpft werden. Impfzentren sollen "zeitnah" Kontakt zu Schulen und Kita-Trägern aufnehmen.

Ein entsprechender Erlass sei an die Impfzentren gegangen, hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung des niedersächsischen Gesundheits- und Kultusministeriums. Alle Personen, die in der Kindertagesbetreuung sowie an Grund- und Förderschulen tätig seien, sollten ein Impfangebot erhalten, hieß es. Die Impfungen könnten dann mobile Teams direkt vor Ort oder an anderen geeigneten Orten übernehmen. Das Personal von kleinen Einrichtungen könnte demnach auch in nahegelegene größere Einrichtungen eingeladen und dort geimpft werden.

Tonne fordert Impfung für alle Beschäftigte an allen Schulen

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sprach von einem "guten Signal". Abstand halten sei in Kitas und Grundschulen oftmals nicht möglich. Tonne fordert aber weiterhin ein schnellstmögliches Impfangebot für die Lehrkräfte und Schulbeschäftigten aller Schulformen. "Ich fordere Bundesgesundheitsminister Spahn daher auf, die Impfverordnung entsprechend anzupassen", sagte der Minister. Gleiches fordert auch der Schulleitungsverband Niedersachsen. Ende Februar hatte der Bund das Personal an Grundschulen und Kindertagesstätten in der Impfverordnung in die zweite Prioritätsgruppe hochgestuft.

"Kinder sollen Stück Normalität zurückerhalten"

Niedersachsens neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: "Wir alle wollen, dass insbesondere die Kinder ein Stück Normalität zurückerhalten und dazu gehört das gemeinsame Spielen und Lernen in Schule und Kita." Den Beschäftigten ein Impfangebot zu machen, sei daher folgerichtig. Sie sollen den Impfstoff von AstraZeneca erhalten.

Ab 15. März kehren weitere Jahrgänge an Schulen zurück

Ab Montag gilt für Grundschüler und Abschlussklassen wieder Präsenzpflicht - sie befinden sich weiterhin im Wechselmodell. Zuvor hatten Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder ausschließlich zu Hause lernen lassen. Ab dem 15. März weiten die Schulen in den Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnenden das Szenario B auf die Klassen fünf, sechs, sieben und den zwölften Jahrgang aus. Eine Woche später, am 22. März sollen dann alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren - sofern die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt.

