Wir müssen reden! Freies Sprechen als Grundtechnik der Demokratie Stand: 02.07.2022 06:00 Uhr Manchmal hat man den Eindruck, dass der Ruf nach einer besseren Diskussionskultur in den unendlichen Weiten des digitalen Raums verhallt. Es wird kurzatmig gestritten und gegiftet.

von Martin Tschechne

Auch die politische Bühne wird keineswegs immer ideal bespielt. Dabei heißt das Parlament Parlament, weil geredet wird. Wenn aber die Kunst freier Rede meistenteils hinter Telepromptern und Manuskripten verschwindet, bleibt von ihr nur ein Schatten. Und wo die Redekunst verkümmert, geht auch das Denken in Fesseln spazieren. Ob das böse Absicht ist oder dem Bedürfnis entspringt, die Gedanken zu glätten, sie unter Kontrolle zu halten: Wer weiß. Freier Austausch von Argumenten setzt jedenfalls Augenhöhe voraus. Deshalb ist es auch eine gute Idee, ihn früh zur Gewohnheit zu machen. Darüber hat der Publizist Martin Tschechne im Mai 2018 nachgedacht - seine Gedanken sind unverändert aktuell.

Es siegt das besser begründete Argument

Die Regeln sind ganz einfach, aber doch so ungewohnt, dass sie niedergeschrieben und immer wieder neu eingeübt werden müssen. Regel Nummer eins: Die Debatte folgt keiner Frage, sondern einer zugespitzten These. Also nicht: Welche Rolle spielen die Religion, der Datenschutz oder der öffentliche Nahverkehr in unserer Gesellschaft? Sondern: Ohne A, B oder C wären wir alle besser dran. Oder schlechter, je nachdem. Das legt nämlich die Regel Nummer zwei fest: Jeder Teilnehmer des Disputs nimmt einen Standpunkt ein, begründet ihn, baut ihn aus, verteidigt ihn - und überlässt die Gegenrede den Vertretern der jeweils anderen Seite. Wie im Sport. Am Ende wird ein Strich drunter gemacht; es siegt das bessere, besser begründete Argument.

Rede und Gegenrede

So war es auf der Agora üblich, dem Marktplatz im alten Griechenland, über den die großen Denker ihrer Zeit schlenderten, um im Plauderton das Gespräch mit ihren Mitmenschen zu suchen. Im freien Austausch von Rede und Gegenrede legten sie das Fundament der europäischen Geistesgeschichte, begründeten die Idee der Demokratie und entwarfen ein Bild vom Menschen, das jedem seine eigene Position zubilligt. Sokrates, so berichten seine Schüler, behielt zwar am Ende fast immer die Oberhand. Aber den Gewinn an Erkenntnis - den trugen seine Mitbürger und die Nachwelt davon.

Und so fordert es auch die Tradition in den angelsächsischen Ländern, in denen Debatte und Diskurs noch immer als Formen der Kunst gepflegt werden - wie die Kunst des Dramas oder die der musikalischen Komposition. Wer sich, nur nebenbei, fragt, woher etwa der berühmte britische Humor kommt oder die amerikanische Obsession mit Schauspiel und Inszenierung, der könnte im kunstvollen Auseinanderrücken von Person und Argument schon den Ansatz einer Erklärung entdecken: Es liegt ein Spiel darin. Keiner setzt sich gleich mit seiner Rolle, und jeder ist sich dieser Unterscheidung auch bewusst. Das muss man lernen und einüben - wie lateinische Vokabeln oder den Flohwalzer auf dem Klavier. Aber der Stundenplan lässt den nötigen Raum dafür, von der 'Elementary School' bis zum Examen als Lehrer oder Rechtsanwalt oder dem 'method acting', dem Schauspielunterricht auf dem Broadway. So weit liegt das alles ja nicht auseinander. In England oder den USA jedenfalls käme kein Student auf die Idee, sein oder ihr Referat von einem Manuskript ablesen zu wollen!

Die Welt als 'Cosmopolis'

Nun ist die Welt kein Dorf mehr, kein 'global village', wie der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan den Endpunkt einer Entwicklung bezeichnete, in deren Verlauf erst der Buchdruck und schließlich Rundfunk und Fernsehen den Globus zur Größe eines Dorfplatzes, einer Agora der Antike schrumpfen ließen. Wer live mit Panama oder Polynesien verbunden ist, für den spielen Entfernungen keine Rolle mehr.

Aber nein, korrigiert ihn mehr als 50 Jahre und eine neuerliche, nämlich die digitale Revolution später der britische Historiker Timothy Garton Ash: McLuhans Metapher habe sich überlebt. Ein Dorf ist viel zu klein, die Bewohner sind einander bekannt und vertraut; es herrscht dort eine fast schon idyllische Nachbarschaft. Leider sehr weltfremd. Garton Ashs Gegenmodell - für das er, nebenbei, im vergangenen Jahr mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet wurde: die Welt als Ort, in dem die Massen sich drängen, Meldungen und Meinungen sich in schneller Taktung überstürzen, als globale Riesenstadt, die Welt als 'Cosmopolis'.

