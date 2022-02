Nicole Diekmann über Hass im Netz und den Fall "Prien" Stand: 16.02.2022 16:19 Uhr Nicole Diekmann ist Hauptstadtkorrespondentin des ZDF und Autorin des Buches "Shitstorm-Republik". Im Gespräch analysiert sie die Hass-Kultur im Netz und den aktuellen Fall "Prien". Beitrag anhören 5 Min

Wer die Plattform Twitter regelmäßig nutzt, dürfte in den vergangenen Tagen unter den Hashtag-Trends immer wieder auf den Namen "Prien" oder auch den Begriff "Prien-Rücktritt" gestoßen sein. Karin Prien ist Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, aktuell zudem Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Auf einen Tweet zur Covid-Sterblichkeit bei Kindern erntete Karin Prien wütende Reaktionen. Karin Prien reagierte darauf, indem sie ihr Twitter-Profil vorübergehend deaktivierte. Wir sprechen darüber mit Nicole Diekmann. Sie beobachtet die Medienlandschaft als Journalistin und Kolumnistin sehr genau und analysiert in ihrem Buch die "Shitstorm-Republik - Wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können".

Weitere Informationen Nach heftiger Kritik: Prien deaktiviert Twitter-Account Ein Corona-Tweet der Bildungsministerin auf der Plattform des Kurznachrichtendienstes mit anschließender Diskussion hatte für ordentlich Wirbel gesorgt. mehr

Frau Diekmann, wie haben Sie die Geschehnisse wahrgenommen?

Nicole Diekmann: Ich habe den Tweet von Karin Prien relativ früh gesehen, und mir war sofort klar, dass sie jetzt einen Eklat geben, weil da so viel zusammenkamen. Das war, glaube ich jedem klar, der sich einigermaßen mit den sozialen Medien und mit den Dynamiken, die da herrschen, auskennt.

Wie funktioniert dann diese Hass-Spirale im Netz?

Diekmann: Normalerweise funktionieren Hass-Spiralen so: In aller Regel surfen kleine Accounts, die nichts anderes im Sinne haben als Ärger zu provozieren durch die sozialen Netzwerke, auf der Suche danach, was eignet sich für einen Shitstorm. Und finden Sie solches Material, verlinken sie auf größere Accounts, auf Multiplikatoren, auf Accounts mit vielen Followern. Und wenn diese dann darauf anspringen, dann kann das Unheil seinen Lauf nehmen. Das sind die orchestrierten, das sind die organisierten Shitstorms.

Wenn wir es mit einem Shitstorm zu tun haben - noch mal, das ist eine enge Definition: Wenn es wirklich nur darum geht, Menschen fertigzumachen, Frust abzulassen, Hass abzuladen, dann kann es auch passieren, dass sich zufällig ein Shitstorm entlädt. Dann müssen die in "richtigen" Accounts zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann Profitieren Sie davon, das im Netz erstens Anonymität herrscht. Es kommt als weiterer Faktor dazu: der Herdentrieb. Der wird befeuert durch die Algorithmen. Das, was stark emotionalisiert und vor allem das, was Wut in uns hervorruft, das bekommt die meiste Aufmerksamkeit und wird gleichzeitig durch die Algorithmen nach oben gespült. Das heißt, das ist somit das erste, was ich lese, wenn ich meine App öffne oder wenn ich in meiner Timeline schaue.

Dann kommt noch ein entscheidender Faktor dazu: Ich sehe mein Gegenüber ja nicht. Das heißt, ich erfahre sinnlich überhaupt nicht, was ich gerade anrichte. Es gibt keinen schiefen Blick. Es gibt kein Zucken bei demjenigen, den ich da angreife, sodass sich also sinnlich erfahre: Oh, da bin ich vielleicht zu weit gegangen.

Warum haben Sie das jetzt weggenommen? Von dem Fall Prien?

Diekmann: Karin Prien hat viel Kritik geerntet, und zwar auch viel harte Kritik, aber Kritik, die sich im Rahmen dessen bewegt, was okay ist. Hart aber fair, würde ich das zusammenfassen. Der WDR Journalist Dennis Hahn hat die ganze Causa ganz gut am Wochenende zusammengefasst. Wenn man jetzt auf den Twitter-Account von Karin Prien geht, erscheint da der Schriftzug: "Etwas ist schiefgelaufen". Und Dennis Horn schrieb: 'Ja, und meiner Meinung nach bei allen Beteiligten.' Da würde ich mich ihm anschließen.

Es ist relativ einfach sich einer solchen Debatte zu entziehen, wenn man sich nur auf diejenigen konzentriert, die sich so benehmen, wie wir das alle nicht wollen. Die völlig entgleisen in ihren Attacken. Da kann man nicht mehr von Kritik reden, sondern da sind es nur noch persönliche Angriffe - komplett unter der Gürtellinie, zum Teil tatsächlich ein Fall für den Staatsanwalt. So war es in diesem Falle aber nicht. Das muss man viel differenzierter sehen. Da waren in höchst überwiegender Zahl Leute, die sich wirklich sehr kritisch geäußert haben, aber im Rahmen des Zulässigen - sowohl moralisch, als auch rechtlich. Dann zu sagen, das ist ein Shitstorm und damit jegliche Kritik zu delegitimieren und sich selber also aus dem Diskurs zu entlassen und sich jeden weiteren Dialogs zu entziehen - das kann man so machen - halte ich aber für nicht richtig. Es gibt jetzt den Medientenor: Da ist ein Shitstorm auf Karin Prien eingeprasselt, das ist das übliche Verhalten, was wir immer auf Twitter und in den sozialen Netzwerken sehen - in diesem Fall, ist es so einfach nicht.

Das Interview führte Raliza Nikolov.

Weitere Informationen 37 Min Hass und Hetze im Netz In der 27. Folge des Podcasts sprechen Voigts und Käßmann über Hass und Hetze im Netz. Sie begrüßen TV-Journalistin Nicole Diekmann. 37 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 16.02.2022 | 12:20 Uhr