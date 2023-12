Stand: 28.12.2023 13:08 Uhr Südafrikas "Sarafina"-Autor Mbongeni Ngema ist tot

Der durch das Musical "Sarafina" bekannt gewordene südafrikanische Drehbuchautor und Komponist Mbongeni Ngema ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das Musical "Sarafina" über einen Schüleraufstand in Soweto während der Apartheid machte Ngema, der das Stück gemeinsam mit dem legendären Jazz-Musiker Hugh Masekela entwickelt hatte, international berühmt. Das Musical lief zwei Jahre lang unter anderem am New Yorker Broadway und wurde 1992 mit Leleti Khumalo in der Hauptrolle sowie mit Miriam Makeba und Whoopi Goldberg verfilmt. Nach Angaben seiner Familie befand sich der 68-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Rückweg von einer Beerdigung. | Sendebezug: | 28.12.2023 14:30 | NDR Kultur