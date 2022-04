Alles auf Anfang: Von der Self-Made-Millionärin zur Sozialunternehmerin Stand: 03.02.2022 06:00 Uhr Von der Self-Made-Millionärin zur Sozialunternehmerin: "Ich will nicht mehr erfolgreich, sondern wertvoll sein", sagt Sina Trinkwalder. Das ist ihr Motto - seit sie in ihrem Leben alles auf Anfang gesetzt hat. Beitrag anhören 38 Min

44 Jahre alt, dunkle, lange Haare, schwarz umrandete Brille, schwarze Sneakers. Die fünf Kilometer von ihrer Wohnung auf St. Pauli zum Studio ist sie zu Fuß gegangen. "Das macht den Kopf frei und schärft den Blick für das Wesentliche", sagt die gebürtige Augsburgerin, die inzwischen in Hamburg lebt. Und diesen Blick für's Wesentliche hat Sina Trinkwalder. Doch das war nicht immer so.

Sina Trinkwalder gründet eine Werbeagentur

Direkt nach dem Abitur, mit gerade mal 18 Jahren, gründet sie mit ihrem damaligen Freund eine Werbeagentur. Es läuft gut und immer besser: Sina verdient bereits in jungen Jahren Millionen. Doch das hat seinen Preis: "Ich war noch nie in der Disco, weil ich gar keine Zeit hatte. In der Zeit, wo andere in der Disco waren, da habe ich gearbeitet."

Eine Situation gibt den Ausschlag, ihr Leben zu ändern

Als 2005 ihr Sohn geboren wird, bekommt sie immer mehr Zweifel. "Was tue ich hier eigentlich?" fragt sie sich immer häufiger. Als sie eines Tages am Bahnhof einem Obdachlosen begegnet, der ihre weggeworfenen Zeitschriften aus einem Mülleimer fischt, zieht sie die Reißleine. "Das war wirklich so wie der Blitz: In unserem Land gibt es Menschen, die mit dem, was ich wegschmeiße, ihr nicht vorhandenes Zuhause schmücken. Das ist pervers. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist es gut."

Sina Trinkwalder gründet ökosoziale Textilfirma

Sie steigt aus der Werbebranche aus und gründet Deutschlands erste ökosoziale Textilfirma. Dort gibt sie Menschen eine Chance, die auf dem klassischen Arbeitsmarkt keinen Fuß fassen können: Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Ältere, Behinderte. Was mit einer Hand voll Näherinnen begann, hat sich inzwischen zu einer preisgekrönten Firma mit mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemausert.

Sina bricht körperlich zusammen

Doch das große Engagement hat seinen Preis: Sina betreibt jahrelang Raubbau an ihrem Körper und an ihrer Seele. Die 18-Stunden-Arbeitstage übersteht sie nur mit Ess-Attacken, 15 bis 20 Tassen Kaffee am Tag und einer Zigarette nach der anderen. Irgendwann bricht sie zusammen. Nach einer erzwungenen Auszeit nimmt Sina innerhalb von zweieinhalb Jahren 62 Kilo ab - von 130 runter auf 68 Kilo. Heute geht sie achtsamer mit sich um und hat gelernt, mit ihren Kräften zu haushalten. Rückblickend sagt sie: "Ich würde es nicht mehr so machen. Aber ich werde es wieder machen. Veränderung ist das größte Geschenk, was du in deinem Leben machen kannst."

Das ganze Interview mit Sina Trinkwalder zum Nachhören im neuen Podcast ALLES AUF ANFANG mit Ilka Petersen. Immer donnerstags spricht die NDR Journalistin und Moderatorin mit Frauen, die es gewagt haben, den persönlichen Reset-Knopf zu drücken.

Weitere Informationen ALLES AUF ANFANG NDR Moderatorin und Host Ilka Petersen trifft auf Frauen, die einen Neustart im Leben gewagt haben. Ihre Gäste sind mutig. Sie sind ehrlich. Haben Träume. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | ALLES AUF ANFANG – Ein Neustart-Podcast mit Ilka Petersen. | 03.02.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt Biografie