NDR Hörspiel "Die zwei Gesichter des Januars" nach Patricia Highsmith Sendedatum: 01.01.2024 18:00 Uhr Highsmiths Roman erschien erstmals 1962 und erhielt seinerzeit eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Kriminalliteratur: den britischen Dagger-Award für den besten ausländischen Krimi.

Dabei ist "Die zwei Gesichter des Januars" vielmehr ein Psychodrama als ein Thriller. Der zuletzt 2014 von Hollywood mit Starbesetzung verfilmte Klassiker ist zudem eine nostalgische Zeitreise in das alte Europa der 1960er Jahre – von Athen, über Kreta bis nach Paris. Zum Inhalt des NDR Hörspiels:

Eine verhängnisvolle Ménage-à-trois

Der junge Amerikaner Rydal Keener reist, seitdem er vor zwei Jahren das Jurastudium abgeschlossen hat, durch Europa. Als er sich in den frühen Januartagen des Jahres 1960 in Athen aufhält, begegnet er dem vor polizeilichen Ermittlungen aus den Staaten geflüchteten Hochstapler Chester MacFarland und dessen Ehefrau Colette. Rydal fühlt sich magisch zu dem Paar hingezogen, das ihn unwillkürlich mit verdrängten Konflikten aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Als ein griechischer Polizist die MacFarlands in deren Hotel aufspürt und vernehmen will, tötet Chester den Griechen. Rydal überrascht Chester, als dieser gerade die Leiche über den Hotelflur ziehen will, und hilft ihm nicht nur beim Verstecken des Toten, sondern auch bei der Flucht nach Kreta. Doch schnell wird klar: diese Ménage-à-trois kann nur tragisch enden. Auf Eifersucht folgen Lügen, Verrat und schließlich ein Mord im labyrinthischen Palast von Knossos.

Mörderischer Unfall auf Kreta und Flucht nach Paris

„Es ist Ihre Schuld, dass sie tot ist. Nur Ihre Schuld! Hätte der Stein doch Sie getroffen und wir alle hätten unseren Frieden!“ – Chester hat versehentlich Colette und nicht Rydal getötet. Das Schicksal der beiden Männer ist nun untrennbar miteinander verstrickt. Wem wird die griechische Polizei glauben? Wer jagt hier wen? Ein Katz-und-Maus-Spiel voller Wendungen und falscher Fährten führt zurück nach Athen und gipfelt schließlich in einem Showdown auf dem Pariser Blumenmarkt Les Halles. Patricia Highsmiths Psychodrama spielt im Januar, der nach dem römischen Gott Janus des Anfangs und des Endes benannt ist. Wie Janus meist mit zwei in entgegengesetzte Richtungen blickende Köpfe dargestellt wird, so verschmelzen auch Rydal und Chester ineinander, dass sie fast wie eine Figur mit zwei Gesichtern wirken. Zugleich sind „Die zwei Gesichter des Januars“ eine fast märchenhafte, nostalgische Zeitreise in das „alte Europa“ der 1960er Jahre, in der Tourismus noch kein Massenvergnügen war und Identitäten mittels gefälschter Pässe gewechselt werden konnten wie ein Paar Schuhe. Doch Mord bleibt Mord.

Andere Highsmith-Hörspiele

Credits Mit Hansi Jochmann (Erzählerin), Robin Meisner (Rydal Keener), Matthias Leja (Chester MacFarland), Marleen Lohse (Colette MacFarland) sowie Adam Bousdoukos, Jasin Challah, Yorck Dippe, Marios Gavrilis, Pascal Houdus, Maja Schöne und Gustav Peter Wöhler

In weiteren Rollen: Nikolaos Goudanakis, Iraklis Kamperidis, Niko Kapsalis, Sofia Chatzigianni und Stavros Mouratidis

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Werner Richter

Komposition: Rainer Quade

Technische Realisation: Corinna Gathmann, Jan Merget, Angelika Körber und Nicole Graul

Regieassistenz: Sarah Veith

Bearbeitung und Regie: Claudia Leist

Dramaturgie: Michael Becker

Produktion: NDR mit SRF 2024

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 01.01.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hörspiele