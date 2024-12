Stand: 27.12.2024 14:55 Uhr Musik-Streaming: Neuer Rekord an Heiligabend

Mit 927 Millionen Musik-Streams wurde an Heiligabend ein neuer Rekord in Deutschland aufgestellt, meldet der deutsche Chart-Ermittler GfK Entertainment. Spitzenreiter unter den meistgestreamten Songs ist erneut Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" mit 6,57 Millionen Abrufen, dicht gefolgt von Whams "Last Christmas" mit 6,54 Millionen Streams. Beide Evergreens erzielten damit Bestmarken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtzahl der Abrufe um fast 100 Millionen. | Sendebezug: 27.12.2024 15:20 | NDR Kultur