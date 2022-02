Kultur und Politik - passt das noch zusammen? Das Baltic Sea Philharmonic wurde seit 2017 von der Nordstream 2 AG gesponsert. Aufgrund der aktuellen Situation sei die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, so ein Sprecher des Usedomer Musikfestivals. Das Verhältnis von Kultur, Wirtschaft und Politik wird in Mecklenburg-Vorpommern derzeit neu vermessen.

Am Wochenende zeigte sich die Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bei einem Freundschaftsbesuch in Polen nachdenklich. Ursula Haselböck lotet derzeit eine deutsch-polnische, künstlerische Zusammenarbeit mit der Stettiner Philharmonie aus. Wie problematisch ist das durch Unternehmen wie Gazprom oder die Nordstream 2 AG? "Das ist prinzipiell eine sehr schwierige Frage, weil man sieht halt doch, das Kunst niemals unpolitisch ist und man auch immer ganz genau draufschauen muss, woher Geld für Kunst kommt. Auch uns wurde Geld von Gazprom angeboten, wir haben uns damals sehr aktiv dagegen entschieden, auch mit Blick auf unser Nachbarland Polen, mit dem wir sehr eng verbunden sind. Aber natürlich muss man in jeder Situation neu bewerten und jetzt gerade ist die Bewertung woher das Geld kommt, natürlich noch einmal eine sehr wichtige."

Russische Künstler in der Kunsthalle Rostock

Jörg-Uwe Neumann leitet die Kunsthalle Rostock, wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, auch sie sind zu großen Teilen einnahmefinanziert und Zentrum für osteuropäische Kunst. "Was uns verbindet" - so hieß 2019 eine Ausstellung der Kunsthalle - für das Rahmenprogramm des Russlandtages, eines politisch immer wieder umstrittenen Wirtschaftstreffens. "Wir haben russische Künstler bei uns gezeigt und das kostet natürlich einiges an Geld und leider Gottes bekommt man das eben nicht nur über öffentliche Mittel und da sind eben Sponsoren ganz wichtig. Und dann haben wir eine einmalige Unterstützung von 2.500 Euro bekommen, was jetzt auch nicht sehr viel Geld ist, für dieses Projekt. Insofern war das 2019 ein ganz normaler Prozess, den ich völlig unaufgeregt abgewickelt hab." Zu der Haltung von 2019 steht Jörg-Uwe Neumann, 2022 sehe er die Welt aber auch anders. Klare Kriterien für Kultursponsoring - seien für die Kunsthalle Rostock wichtig.

Kultursponsoring hat einen Effekt

Diese klaren Regeln fordert auch Jörg Heiser, Kunsttheoretiker und Kunstkritiker an der Universität der Künste Berlin. Kultursponsoring habe einen nicht zu vernachlässigenden Effekt: "Hier haben wir es damit zu tun, dass ganz massiv von bestimmten Seiten eine Politik betrieben wurde, in der, man nennt das bei uns in der Branche 'Art poaching', betrieben wurde, das heißt über die Verbindung mit Kunst und Kultur eine gewisse Form von Stubenreinheit produziert werden sollte. Und wir erinnern uns: Nordstream 2 war ja im Grunde ein Ergebnis, der Annektierung der Krim. Man könnte es auch mit dem englischen Begriff 'corporate diplomacy' oder eben Wirtschaftsdiplomatie belegen. Das heißt die Kultur wird als Bühne und Vehikel gebraucht oder missbraucht, um dann sozusagen ein Netzwerk zu betreiben."

Kultur trägt auch Verantwortung

Das Usedomer Musikfestival versteht sich als Podium der Ostseeregion. Und hat in der Vergangenheit auch Politprominenz angelockt. Kultur braucht Geld, das weiß auch der Kunsthistoriker Jörg Heiser: "Das ist natürlich ein Dilemma und eine Schwierigkeit und man muss sich dann fragen, ob diese 'public private partnerships', wie man das so schön Neudeutsch nennt, oder eben solche Sponsorings-Verträge, insbesondere bei Kultur, wo es eben auch um ethische Fragen geht und nicht nur um ästhetische bestimmte Grenzen hat." Kultur, so Heiser, trage Verantwortung, wenn sie sich nicht als Vehikel für wirtschaftliche oder politische Netzwerke verstehen will.

