Mein Name ist Peter Schwebs. Ich bin Bassist und ich spiele hauptsächlich Kontrabass im Bereich Jazz. Seit Anfang 2019 bin ich auch 1. Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz in Niedersachsen, der LAG Jazz. Und 2006 bin ich für das Studium nach New York gegangen, und seitdem pendele ich sozusagen zwischen den Welten hin und her. Seit November 2019 war ich jetzt auch gar nicht mehr in meinem Zimmerchen in Brooklyn, wegen dieser ganzen Corona-Situation, und bin sozusagen in Hannover gestrandet.