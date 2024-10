Stand: 12.10.2024 07:55 Uhr Kaiserring-Verleihung an Miriam Cahn: Kunstwerk vertritt Preisträgerin

Die Künstlerin Miriam Cahn erhält am Sonnabend in Goslar den Kaiserring 2024 - allerdings in Abwesenheit. Die 75-Jährige, die sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, hat eigens für die Verleihung ein symbolisches Kunstwerk geschaffen, das im Zentrum der Zeremonie stehen wird. Cahn möchte "konsequent ihre Kunst für sich sprechen lassen und als Person dahinter zurücktreten", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Das noch nicht weiter beschriebene Objekt sowie den Kaiserring selbst überlässt die Künstlerin danach als Schenkung dem Mönchehaus Museum Goslar. | Sendebezug: 12.10.2024 09:20 | NDR Kultur