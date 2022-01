Historiker über Verrat an Anne Frank: "Unwahrscheinliche Theorie" Stand: 21.01.2022 15:54 Uhr Der Notar Arnold van den Bergh soll das Versteck der Familie Frank in Amsterdam verraten haben. Das will ein internationales Cold-Case-Team ermittelt haben. Ein Gespräch mit dem Historiker Bas von Benda-Beckmann. Beitrag anhören 7 Min

Wer verriet das Versteck der Familie Frank im Hinterhaus der Amsterdamer Prinsengracht, wo sie sich zwei Jahre lang vor den Nazis versteckt hatte und das weltberühmte Tagebuch der Tochter Anne Frank entstand? Es soll der Notar Arnold van den Bergh gewesen sein, selbst Jude, der andere Juden verraten haben soll, um seine eigene Familie zu retten. So zumindest will es ein internationales Cold-Case-Team in mehr als fünfjähriger Recherchearbeit ermittelt haben. Doch die Untersuchung wirft Fragen auf. Der Historiker Bas von Benda-Beckmann arbeitet am Anne-Frank-Haus in Amsterdam und ist Autor des kürzlich erschienenen Buches "Nach dem Tagebuch".

Herr von Benda-Beckmann, Sie haben diese Geschichte selber sehr gründlich untersucht. Was halten Sie von den aktuellen Enthüllungen?

Bas von Benda-Beckmann: Es ist interessant, dass das Team eine schriftliche Anklage gegen Arnold van den Bergh gefunden hat. Das Team ist davon überzeugt, dass diese Anklage stimmt und dass Otto Frank sie auch ernst genommen hat. Arnold van den Bergh soll eine Liste mit Adressen zum Untertauchen gehabt und diese mit der deutschen Polizei geteilt haben. Dass sie die Spur weiterverfolgt haben, ist nachvollziehbar, aber die Schlussfolgerung und somit auch die so stark formulierte Anklage gegen van den Bergh ist es nicht.

Wer hat van den Bergh angeklagt?

Bas von Benda-Beckmann: Das wissen wir nicht. Diese Anklage ist anonym gewesen. Das ist eine der Fragen, die offen bleiben. Wer hat diese Liste geschrieben? Was war die Intention von dieser Person? Wie wusste diese Person das? Wann hat Otto Frank diesen Zettel bekommen? Es bleiben viele Fragen offen. Ja, es hat diese Anklage gegeben - das heißt aber noch nicht, dass sie wahr ist. Auch nicht, wenn Otto Frank sie ernst genommen hat.

Die Kommission sagt, dass es mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit so ist. Reichen 85 Prozent für den Vorwurf des Verrats?

Bas von Benda-Beckmann: Diese 85 Prozent bezweifle ich sowieso sehr stark, weil die Begründung, dass diese anonyme Anklage wahr sei, einfach viel zu dünn ist. Es fehlen wichtige Antworten auf Fragen, die in diesem Buch nicht vollständig beantwortet werden. Zum einen der Beweis, ob diese Anklage wahr ist. Aber auch wichtige Bausteine der Theorie sind meiner Ansicht nach eher fragwürdig. Die Argumente lauten, dass der jüdische Rat eine Liste mit Adressen von untergetauchten Juden gehabt haben soll. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Theorie. Es gibt aber keinen Beweis dafür. Die wichtigsten Experten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, sind sich alle darüber einig, dass es sich dabei um unwahre Gerüchte handelt und nicht um Tatsachen. Selbst wenn es solche Listen gegeben hätte, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass gerade die Adresse vom Hinterhaus darauf gestanden hat. Nur eine Handvoll Personen wusste davon, dass das ein Versteck war. Das Team geht davon aus, dass es vielleicht andere Freunde oder Bekannte gegeben hat, die an den jüdischen Rat geschrieben haben sollen. Es ist einfach eine unwahrscheinliche Theorie.

Das Team hat über fünf Jahre lang mit Hochdruck und mit modernster Technik daran gearbeitet. Wo kommt das Erkenntnisinteresse her, dass da so ein Aufwand betrieben wird? Können Sie sich das erklären?

Bas von Benda-Beckmann: Das NIOD Instituut in Amsterdam hat schon 2003 alle Theorien ausgewertet, auch die van den Bergh-Theorie war damals schon bekannt. Sie haben festgestellt, dass es für keine einzige Theorie einen überzeugenden Beweis gibt. Es ist einfach eine große Frage, verbunden mit einer der berühmtesten Geschichten des Zweiten Weltkriegs. Daher ist es auch nachvollziehbar, dass man Interesse dafür hat und dass man noch mal mit neuen Methoden und anderer Technik versucht, zu neuen Einsichten zu kommen. Der Versuch, so eine Spur weiter zu verfolgen, ist natürlich sehr gut nachzuvollziehen. Aber leider haben sie eine Schlussfolgerung gemacht, die auf diese Weise nicht hätte gemacht werden dürfen. Sie haben ihre Erkenntnisse auch nicht vor der Veröffentlichung mit Experten geteilt und durchgesprochen. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung gewesen.

Also bleibt es für Sie eine Fußnote, eine weitere Verschwörungstheorie in dieser Angelegenheit?

Bas von Benda-Beckmann: Ja. Mit einigen interessanten Funden, aber mit ganz vielen Fragen und ohne eine überzeugende Schlussfolgerung.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

