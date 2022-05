Autor, Musiker, Kalendermodel: Heinz Strunk ist 60 Stand: 17.05.2022 00:00 Uhr Ob im Trio "Studio Braun" oder allein als Schriftsteller: Es läuft gut bei Heinz Strunk. Er ist 60 Jahre alt, feiern wollte er jedoch nicht.

60 wird er, aber feiern? Nichts für Heinz Strunk: "Ich hab' das seit den Kindergeburtstagen nicht mehr gemacht", so der Mann, den man als - ja als was eigentlich bezeichnen soll? Schriftsteller? Musiker? Theaterautor? Podcaster? Schauspieler?

Fest steht, seit einigen Jahren läuft es bei dem gebürtigen Niedersachsen: Strunk, der mit bürgerlichem Namen Mathias Halfpape heißt, kam in Bevensen zur Welt, wuchs aber in Hamburg auf. Dass er heute so erfolgreich ist, war lange nicht abzusehen. Gerade in der Zeit zwischen 20 und 40 habe sich bei ihm sehr wenig getan, verriet Strunk der Deutschen Presseagentur dpa. "Hätte ich mal einfach mit der Schriftstellerei früher angefangen", klagt er heute, denn das mache er durchaus effektiv und insgesamt acht Romane sprechen zumindest quantitativ für sich.

Heinz Strunk: Literarische Erfolge mit "Der goldene Handschuh"

Seine bekanntesten sind "Fleisch ist mein Gemüse", in dem Strunk von seiner Zeit als Musiker in einer Tanzkapelle erzählt und "Der goldene Handschuh" über den Hamburger Frauenmörder Fritz Honka. Das Buch war 2016 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Auch sein jüngstes Buch, der toxischen Liebesroman "Es ist immer so schön mit dir", stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.

Ein Jahr ist das her, doch das nächste Buch, "Ein Sommer in Niendorf", kommt bereits in wenigen Wochen raus - und auch ein Bilderbuch aus dem Käse-Abenteuerland hat er in petto. Zudem hat er mit seinen Partnern vom Kult-Trio "Studio Braun" gerade das Stück "Coolhaze" am Hamburger Schauspielhaus inszeniert - mit Charly Hübner in der Hauptrolle.

"Maximise your Life" - ironischer Kalender mit Heinz Strunk als Modell

Wie gesagt: Es läuft bei Heinz Strunk. Aber feiern wird er sein Jubiläum auch deshalb nicht, weil er da mitten in einer Fastenphase ist. Das tut Strunk immer wieder mal. Auch, um in seinem Alter noch halbwegs "in Shape zu bleiben", verriet er der dpa. Diesmal fastet er vor allem, um körperlich fit zu sein für die zweite Auflage seines ironischen Fotokalenders - mit ihm als halbnacktem Modell. "Fantasies 40 plus, erotisch durchs Jahr 2020 mit Heinz Strunk", war der Titel des ersten Kalenders.

Der Nachfolger "Maximise your Life - lebensoptimierende Maßnahmen" wird diesen Juni fotografiert. Gut also, dass er - wie er sagt - mit der 60 mittlerweile kein Problem mehr hat. "Als ich noch ein Kind war, waren 60-Jährige für mich ein Opa, automatisch". Aber jetzt, wo der Geburtstag anstehe, habe sich das auf eine schwer zu erklärende Art verflüchtigt.

VIDEO: Katastrophenfall Liebe: Julia Westlake trifft Heinz Strunk (5 Min)

Freundschaft mit Rocko Schamoni

Dass es für Strunk, der auch als Schauspieler mit dem Film "Fraktus" Kult geworden ist, derzeit so rund läuft, liegt auch an der Corona-Pandemie. In dieser für ihn "katastrophalen Zeit" habe er das Gefühl gehabt, sein Leben breche auseinander und löse sich auf. Das Antidot: noch mehr arbeiten! Ergebnis: Ein voller Terminkalender mit mehreren Dutzend Lesungen, Plänen für eine Serie für einen Streamingdienst und einer Auszeit bei seinem Freund Rocko Schamoni an der Ostsee.

Der zählt für das Geburtstagskind übrigens zu den Menschen, dank derer er überhaupt erst da landen konnte, wo er jetzt ist. "Ich hatte immer ein paar Leute, die mich gefördert haben oder durch deren Verbindungen ich weitergehen konnte." Darüber hinaus hält er es eher nicht mit Cliquen oder Klüngel. "Ich war nie so ein Cliquentyp." Stattdessen baut er auf Freunde aus alten Zeiten. Die seien wichtig, aber es seien auch nur wenige. Passt, denn dann lohnt eine Party zum 60. ja auch nicht wirklich.

