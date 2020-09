Stand: 17.09.2020 10:00 Uhr - NDR Info

Heinz Rudolf Kunze: "Vielen von uns droht die Supermarktkasse"

Heinz Rudolf Kunze ist einer der deutschen Musiker, der noch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Auch jetzt, in Corona-Zeiten, meldet er sich mit eindringlichen Worten.

So rechnet er damit, dass die Hälfte der Musiker in Deutschland das nächste Jahr ohne Live-Musik nicht mehr durchhalten wird. Im Gespräch mit NDR Info Kulturchef Stephan Fritzsche forderte er mehr Aufmerksamkeit seitens der Politik für die desolate Lage der Musiker und Musikerinnen in Deutschland. Sonst müssten viele auf Kellnern oder Taxifahren umsteigen.

AUDIO: Heinz Rudolf Kunze zur dramatischen Situation von Musikern (15 Min)

17.09.2020