Stand: 27.05.2023 07:27 Uhr Dirigent Wolf-Dieter Hauschild gestorben

Der Dirigent Wolf-Dieter Hauschild ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie gestern bekannt geworden ist, starb er am Himmelfahrtstag in Leipzig. Hauschild hatte sich in der DDR als Chorleiter, Intendant, Komponist und Hochschullehrer einen Namen gemacht. 1979 wurde er Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Leipzig. Zur Wiedereröffnung der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Semperoper Dresden dirigierte er 1985 Webers "Freischütz". Später verließ Hauschild die DDR und ging in den Westen. Von 2002 bis 2004 war er als Generalmusikdirektor am Volkstheater Rostock tätig und Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie. | Sendebezug: | 27.05.2023 07:00 | NDR Kultur