Stand: 28.01.2023 12:17 Uhr Dimitrij Schaad erhält Ulrich-Wildgruber-Preis 2023 in Hamburg

Der 37-jährige Schauspieler Dimitrij Schaad erhält den Ulrich-Wildgruber-Preis 2023. Das gab die Jury des mit 10.000 Euro dotierten Preises am Sonnabend beim alljährlichen Neujahrsempfang des St. Pauli Theaters bekannt. Die Jury besteht etwa aus Journalist*innen sowie Intendant Ulrich Waller und Regisseurin Olga Wildgruber, der Tochter Ulrich Wildgrubers. Der Preis soll "in Erinnerung an einen der außergewöhnlichsten Schauspieler des deutschen Nachkriegstheaters Schauspieler und Schauspielerinnen fördern, die auf besondere Weise in den Medien Film und Theater auf sich aufmerksam gemacht haben." | 28.01.2023 13:00 | NDR 90,3