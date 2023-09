Stand: 21.09.2023 13:06 Uhr Debütpreis des Harbour Front Literaturfestivals für Johanna Sebauer

Der mit 10.000 Euro dotierte Debütpreis des Harbour Front Literaturfestivals geht in diesem Jahr an die österreichische Schriftstellerin Johanna Sebauer. Ausgezeichnet wird sie für ihren Roman "Nincshof". Die Jury lobt das grotesk-komische Debüt der 35-Jährigen als einen Höhepunkt der tiefsinnigen Heiterkeit, wie er in der deutschsprachigen Literatur selten vorkomme: "In einer Zeit, in der Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit als höchste Güter gelten, schreibt Johanna Sebauer eine meisterhafte Groteske unserer Gegenwart voller Fabulierkunst, Gedankenreichtum und sprachlicher Raffinesse."

Die Preisverleihung findet am 24. September im Hamburger Thalia Theater statt.

