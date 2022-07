Corona vermasselt Caren Miosga tagesthemen-Jubiläumssendung Stand: 16.07.2022 15:12 Uhr Sie ist seit 15 Jahren bei den tagesthemen. Nun ist Moderatorin Caren Miosga unmittelbar vor ihrer Sendung zum Dienstjubiläum am 16. Juli durch eine Corona-Infektion ausgebremst worden.

"Mann, ist das doof. Ausgerechnet heute, an meinem Freudentag, 15 Jahre tagesthemen (...), kann ich leider nicht im Studio stehen", bedauerte die 53-Jährige in einem am Sonnabend auf Twitter verbreiteten Videoclip. Darin erklärt sie mit hörbar belegter Stimme, dass sie genau das habe, "was gefühlt alle anderen auch gerade haben", Corona. In dem Clip wünscht sie allen, die mit dem Virus infiziert sind, gute Besserung und bedankt sich für die Glückwünsche, die sie zum tagesthemen-Jubiläum bereits erhalten habe.

Im September stellt Caren Miosga Rekord von Ulrich Wickert ein

"Die tagesthemen sagen nicht nur, was ist. Sie sagen auch, warum etwas ist. Dies jeden Tag aufs Neue herauszufinden, macht diesen Job für mich so reizvoll", sagt Caren Miosga. "Er ist unvorhersehbar und jedes Mal so neu interessant, dass ich es immer noch als absolutes Privileg begreife, für diese Sendung zu arbeiten." Am 16. Juli 2007 löste Caren Miosga ihre Vorgängerin Anne Will bei den tagesthemen ab. Im September 2022 wird Miosga die am längsten amtierende Moderatorin der Sendung sein. Bisher hielt Ulrich Wickert den Rekord von rund 15 Jahren und zwei Monaten.

Von der Reiseleiterin zur Autorin und Moderatorin

Caren Miosga wurde in Peine/ Niedersachsen geboren. Sie studierte Geschichte und Slavistik. Neben dem Studium arbeitete sie als Reiseleiterin und berichtete für den Hörfunk aus Russland. Für mehrere Radiosender arbeitete sie als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin. 1999 wechselte Caren Miosga zum NDR als Filmautorin sowie als Moderatorin des NDR Kulturjournal (1999 bis 2007) und des Medienmagazins "Zapp" (2003 bis 2005). Zudem moderierte sie im Ersten das Kulturformat "Titel Thesen Temperamente". Seit 2007 moderiert sie die tagesthemen im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Aline Abboud vertritt die beiden Hauptmoderatoren.

"Caren Miosga prägt die tagesthemen durch ihre Unverwechselbarkeit", meint Joachim Knuth, Intendant des NDR. "Ihr Moderationsstil ist einzigartig, er besticht durch Genauigkeit, Stringenz und Charme. Sie gibt sich in ihren Moderationstexten nicht mit der zweitbesten Formulierung zufrieden und lässt ihren Interviewpartnern keine Floskel durchgehen. Es gelingt ihr immer wieder aufs Neue, treffende Worte für komplexe Zusammenhänge zu finden."

Caren Miosga: Am liebsten live vor Ort

Besonders gerne erinnert sich Miosga an ihre tagesthemen-Moderationen live vor Ort wie 2019 im ehemaligen Grenzort Zicherie-Böckwitz anlässlich des 30. Jahrestages der Maueröffnung sowie 2011 in Kairo zu den Parlamentswahlen im Arabischen Frühling. Zu ihren einmaligen Live-Momenten der vergangenen 15 Jahre zählt Miosga auch die Landtagswahlen in Niedersachsen 2013: "Ich musste dem damaligen Ministerpräsidenten David McAllister live im Interview mitteilen, dass er verloren hat, weil just in dieser Sekunde die entscheidende Hochrechnung kam", erzählt sie. Unvergessen bleibt auch Miosgas Anmoderation auf dem Tisch zum Tod von US-Schauspieler Robin Williams 2014 - als Hommage an seine Filmrolle in "Der Club der toten Dichter".

Preisgekrönt ist Caren Miosga unter anderem für ihren unnachgiebigen Fragestil. 2021 wurde sie als "journalistische Persönlichkeit, die für Qualität, Vertrauen und Glaubwürdigkeit" stehe, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. 2017 erhielt sie stellvertretend für die tagesthemen-Redaktion die "Goldene Kamera".

