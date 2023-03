Caspar David Friedrichs "Wanderer über dem Nebelmeer" auf Reisen Stand: 19.03.2023 19:00 Uhr Caspar David Friedrichs "Wanderer über dem Nebelmeer" wird über das Jahr in Schweinfurt und Winterthur gezeigt. Für die Jubiläums-Ausstellung zum 250. Geburtstag kommt das Bild im Dezember zurück in die Hamburger Kunsthalle.

Caspar David Friedrich komponierte Bilder von magischer Schönheit, aber auch voll düsterer Melancholie. Das machte ihn zu einen der bedeutendsten Landschaftsmaler. Im kommenden Jahr hätte der wohl berühmteste Maler der Deutschen Romantik seinen 250. Geburtstag gefeiert.

Schon 2023 nehmen das viele Museen zum Anlass, um das Werk des Malers zu würdigen. Ab dem 2. April wird das Bild für drei Monate im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt zu sehen sein. Die Ausstellung "Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik" wandert dann weiter in die Schweiz, wo sie vom 26. August bis 19. November im Kunstmuseum Winterthur gezeigt wird.

Kurz vor Abreise noch Schauplatz von Klimaprotest der "Letzten Generation"

An dem letzten Tag, an dem das Bild in der Hamburger Kunsthalle gezeigt wurde, ist das Bild zum Gegenstand einer Protestaktion der "Letzten Generation" geworden. Ein Mitarbeiter der Kunsthalle stellte sich jedoch vor den "Wanderer über dem Nebelmeer" und verhinderte so eine Aktivität direkt am Gemälde. Die Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" schütteten Asche aus zwei Plastiktüten auf den Boden und erklärten, die Landschaften, die Friedrich vor 200 Jahren gemalt habe, seien bald für immer verloren. Bevor das Bild verliehen wird, werden Restauratoren das Gemälde in den kommenden Tagen vorsorglich untersuchen.

Rückkehr zur Jubiläumsausstellung im Dezember

Am 15. Dezember kehrt der "Wanderer über dem Nebelmeer" mit der stilikonischen Rückenfigur zur großen Jubiläumsausstellung in die Kunsthalle zurück. Unter dem Titel "Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit" will das Haus über 50 Gemälde, darunter zahlreiche ikonische Schlüsselwerke, und rund 90 Zeichnungen sowie ausgewählte Arbeiten seiner Künstlerfreunde zeigen. Laut Angaben der Kunsthalle wird es die "umfangreichste Werkschau des bedeutendsten Künstlers der Deutschen Romantik seit vielen Jahren."

