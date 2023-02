Mit Bewegung heilen und vorbeugen

Bewegung fördert die Durchblutung, trainiert das Herz-Kreislauf-System und bringt den Stoffwechsel auf Trab. Mit Bewegung lassen sich geschwächte Muskeln aktivieren und kräftigen oder steife, schmerzende Gelenke wieder mobilisieren - in jedem Alter. Sport oder selbst ein ausgedehnter Spaziergang führen zu besseren Schlaf und mehr Stressresistenz. Bewegung stärkt sogar unsere Immunabwehr und steigert das Selbstwertgefühl. Im Gehirn kurbelt sie die Produktion von Glückshormonen an - Bewegung macht gute Laune. Schwierig ist oft gar nicht das Sporteln selbst, sondern das Aufraffen dazu.

Eine eingehende Untersuchung muss zunächst klären, wo Funktionsstörungen bestehen. Sind Stoffwechsel und Durchblutung in Ordnung? Wo schmerzt es? Wie steht es um Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer? Auf dieser Grundlage wird ein gezieltes Übungs- und Maßnahmenprogramm erarbeitet, das sich nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten richtet, dessen Lebensqualität es verbessern soll. Der Arzt oder Physiotherapeut erklärt die Übungen und weist den Patienten in den Gebrauch von Geräten oder Hilfsmitteln ein. Auch die Beratung zu möglichen Übungen für zu Hause gehört dazu. Die Therapie ist dann ein dynamischer Prozess: Sie passt sich an die Steigerung der Belastbarkeit an. Schritt für Schritt gelingt es so, die normale Körperfunktion wiederherzustellen.