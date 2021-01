Stand: 11.01.2021 14:54 Uhr Fit trotz Corona: Übungen für zu Hause

Fitness-Studios und Sportvereine sind derzeit wegen Corona geschlossen, Arbeiten im Homeoffice gehört für viele zum Alltag. Esstisch statt Schreibtisch, Polsterstuhl statt Drehstuhl - die Belastung für den Körper nimmt deutlich zu. Kleine Übungen zwischendurch helfen, nach vielen Stunden am Laptop nicht zu verspannen. Wann immer es möglich ist, sollte man im Stehen arbeiten - etwa beim Telefonieren oder Lesen. Mit etwas Training klappt das sogar auf einem Bein.

Einfache Übungen fürs Homeoffice am Tisch

Diese einfachen Übungen lassen sich gut in den Arbeitstag im Homeoffice integrieren. Jede Übung mindestens zehn Mal wiederholen:



Oberschenkel und Po mehrmals hintereinander anspannen und wieder locker lassen - auch im Sitzen.

Zur Kräftigung der Waden die Zehenspitzen anheben, kurz halten - dann die Fersen anheben.

Gut für Brust und Arme: Im Sitzen die Arme nach vorn strecken und einige Sekunden halten. Danach hängen lassen und ausschütteln.

Beide Hände im Sitzen nahe der Kante flach auf den Tisch legen, kräftig auf die Platte drücken, kurz halten und lösen.

Um den Nacken zu entspannen auf die Vorderkante des Stuhls setzen, Arme leicht nach außen hängen lassen, Handflächen nach außen drehen. Dann den Kopf abwechselnd zu den Schultern neigen, einige Sekunden halten.

Sportkurse für zu Hause

Wer sonst regelmäßig Sport treibt und nicht nur kurze Übungen zwischendurch machen möchte, kann zu Hause gezielt trainieren. Mehr als eine Matte ist dafür in der Regel nicht notwendig. Als Programm eignen sich bewährte Standardübungen wie Liege - und Seitstütze, Kniebeugen und Situps. Wer lieber effektiv unter Anleitung trainiert, kann eine Fitness-App oder Videos aus dem Internet nutzen, etwa bei verschiedenen Krankenkassen. Viele Studios bieten ihren Mitgliedern Online-Sportkurse live und on demand an.