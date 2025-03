Baldrian: Wirkung und Nebenwirkungen der Heilpflanze Stand: 10.03.2025 12:38 Uhr | vom Rundfunk Berlin-Brandenburg-Logo Baldrian wird bei Schlafstörungen und Nervosität eingesetzt. Die Heilpflanze hat eine beruhigende Wirkung. Mit welcher Dosierung helfen Baldrian-Tee oder Tabletten? Und hat Baldrian Nebenwirkungen?

von Carola Welt

Viele Menschen wollen bei Schlafstörungen oder Anspannung nicht gleich zu rezeptpflichtigen Medikamenten greifen. Alternativ können sie Baldrian ausprobieren, um die Beschwerden zu lindern. Der lateinische Name für Baldrian ist "Valeriana officinalis" und leitet sich ab von "valere"‚ das bedeutet "gesund sein". Im Mittelalter wurde der Echte Baldrian gegen vielerlei Beschwerden eingesetzt, gegen Gicht und sogar gegen die Pest. Heute wird die Heilpflanze vor allem wegen der beruhigenden Wirkung geschätzt. Heimat des Baldrians sind Europa und die gemäßigten Zonen Asiens. In seinem Verbreitungsgebiet wächst der Baldrian als Staude mit kleinen, rosa-weißen Blüten. Aber nur die Wurzel wird medizinisch genutzt.

Drei Fakten über Baldrian Baldrian ist - neben Johanniskraut - eins der meistgenutzten pflanzlichen Beruhigungsmittel. Wegen des starken Geruchs dachte man früher, Baldrian würde Hexen und böse Geister fernhalten, weshalb er auch unter dem Namen "Hexenkraut" bekannt ist.

Die Wirkung von Baldrian ist nicht ausreichend durch Studien bewiesen.



Die Wirkung von Baldrian ist nicht ausreichend durch Studien bewiesen. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Baldrian hilft bei Schlafstörungen und Nervosität

Baldrian gilt als wirksames Hausmittel gegen Schlafstörungen. Es soll das Einschlafen erleichtern und die Schlafqualität verbessern, verbessern, wird aber wird auch bei nervöser Anspannung, Stress, Nervosität, Unruhe oder Angst eingesetzt. Wer gerade eine unruhige Phase im Leben hat, kann Baldrian, am besten in Absprache mit einem Arzt oder einer Ärztin, verwenden. Entsprechende Präparate sind sowohl für die Behandlung am Tag als auch für die Nacht einsetzbar. Tagsüber eingenommen kann Baldrian beruhigend wirken, abends schlaffördernd. Der Wirkstoff kann möglicherweise bei regelmäßiger Einnahme auch zur Blutdrucksenkung beitragen.

Die Wirkung von Baldrian

In der Baldrianwurzel stecken verschiedene Inhaltsstoffe, unter anderem ätherische Öle, sekundäre Pflanzenstoffe wie Iridoide, Lignane, Valepotriate und Alkaloide. Die entspannende Wirkung wird keinem dieser Inhaltsstoffe allein zugesprochen. Vermutet wird, dass ein Zusammenspiel zwischen den Bestandteilen und bestimmten Rezeptoren innerhalb der Nervenzellen im Gehirn den beruhigenden Effekt hervorruft. Die beruhigende beziehungsweise blutdrucksenkende Wirkung von Baldrian ist wissenschaftlich allerdings nicht ausreichend bewiesen. Studien zu Baldrian sind klein und daher wenig aussagekräftig. In den ärztlichen Leitlinien zu Schlafstörungen, Angststörungen und Bluthochdruck findet sich keine Empfehlung für Baldrian.

Baldrian gibt es als Tabletten, Tropfen und Tee

Nur die unterirdisch wachsenden Teile der Pflanze, also die Baldrianwurzel, wird für Arzneien genutzt. Man gewinnt daraus Extrakte der getrockneten Baldrianwurzel. Erhältlich ist Baldrian als Tablette, Tee, Tropfen, Dragees, Kapseln, Saft, Beruhigungsdragees, Baldrianöl oder Badezusatz.

Baldrian wird als Monopräparat angeboten: Dann enthält es ausschließlich den Trockenextrakt aus der Baldrianwurzel. Die Dosierung beträgt in der Regel zwischen 300 und 500 Milligramm. Nicht jedes Produkt, das Baldrian enthält, ist ein Arzneimittel. Präparate wie Dragees aus dem Supermarkt oder dem Internet enthalten häufig zu wenig Baldrian-Trockenextrakt. Betroffene sollten sich daher an eine Apotheke wenden und sich dort beraten lassen. Als Kombinationspräparat gibt es Baldrian mit weiteren Heilkräutern, die bei Schlafproblemen helfen sollen, wie Hopfen, Melisse oder Passionsblume.

Dosierung von Baldrian

Um Baldrian tagsüber gegen nervöse Anspannung zu nehmen, wird eine Dosierung von bis zu dreimal täglich 400 bis 600 Milligramm Baldrianextrakt empfohlen. Gegen Schlafstörungen ist eine Dosis von 400 bis 600 Milligramm circa 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen empfehlenswert, falls nötig auch eine Dosis während des früheren Abends. Die volle Wirkung wird bei regelmäßiger Einnahme erst nach etwa zwei bis vier Wochen erreicht. Wenn sich die Symptome nach zwei Wochen nicht bessern oder gar verschlechtern, sollten Betroffene einen Hausarzt oder eine Hausärztin um Rat fragen.

Beruhigender Baldrian-Tee

Baldriantee aus der getrockneten und geschnitten Wurzel schmeckt etwas bitter und viele mögen ihn daher nicht. Angenehmer sind Teemischungen in Kombination mit Melisse, Hopfen und Passionsblume. Man nimmt pro Tasse circa einen Teelöffel Baldrianwurzel oder Kräutermischung und lässt den Aufguss zehn Minuten zugedeckt ziehen. Davon sollte ein bis mehrmals täglich eine Tasse getrunken werden.

Ein schlafförderndes Baldrian-Bad

Wer sich selbst Vollbäder mit Baldrian zubereiten möchte, beginnt damit am besten etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen. Man nimmt 100 Gramm zerkleinerte Wurzeln des Baldrians, gießt sie mit kochendem Wasser auf und lässt den Aufguss zehn Minuten lang ziehen. Dann gibt man ihn ins warme Badewasser und badet darin etwa 15 bis 20 Minuten. Einfacher ist es, Baldriantropfen oder Baldrianöl hinzuzufügen. Kinder unter zwölf Jahren sollten keine Baldrianbäder machen, da die ätherischen Öle zu Asthma und Atemnot führen können.

Welche Nebenwirkungen hat Baldrian?

Baldrian wird meist gut vertragen. Als Nebenwirkungen sind leichte Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe möglich. Zu weiteren unerwünschten Wirkungen gehören Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, Mundtrockenheit und bei manchen Menschen paradoxerweise Schlaflosigkeit. Das Reaktionsvermögen kann herabgesetzt sein, sodass eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr und das Bedienen von Maschinen beeinträchtigt ist. Es kann auch zu einem Engegefühl in der Brust, Benommenheit oder Händezittern kommen. Diese Nebenwirkungen verschwinden innerhalb von 24 Stunden.

Wirkung von Baldrian auf die Psyche

Baldrian kann mild angstlösend wirken und Unruhe reduzieren. Betroffene können das Hausmittel auch bei Prüfungsangst versuchen, allerdings schwach dosiert. Ob Baldrian bei Angst und Panikattacken hilft, ist wissenschaftlich nicht belegt.

Kann Baldrian bedenkenlos eingenommen werden?

Man kann von Baldrian nicht abhängig werden, daher kann er auch über eine längere Zeit eingenommen werden. Pflanzliche Arzneimittel können grundsätzlich Nebenwirkungen haben. Daher sollten sich Betroffene vor der Einnahme beraten lassen, die Packungsbeilage lesen und die Dosierungsanleitung befolgen. Wegen möglicher Nebenwirkungen ist es wichtig, pflanzliche Schlafmittel nicht zusammen mit Alkohol einzunehmen.

Wann sollten Betroffene Baldrian nicht einnehmen?

Bei hohem Fieber, schweren Infektionen, schweren Durchblutungsstörungen und Herzinsuffizienz sollten Betroffene Baldrian nicht einnehmen.

Bäder mit Baldrian werden bei offenen Wunden, großen Hautverletzungen oder akuten Hauterkrankungen nicht empfohlen.

In der Schwangerschaft und in der Stillzeit sollten Frauen Baldrian besser nicht anwenden, da es nicht ausreichend Studien zur Wirkung gibt. Das gilt auch für Kinder unter zwölf Jahren.

Baldrian sollte nicht eigenmächtig mit rezeptpflichtigen Beruhigungsmitteln oder Schlafmitteln kombiniert werden, da es zu unerwünschten Wirkungen kommen kann.