Schlaftabletten: Welches Schlafmittel wie helfen kann Stand: 08.02.2024 23:09 Uhr Wenn ein angepasstes Schlafverhalten bei Schlafstörungen keine ausreichende Wirkung zeigt, kann es sinnvoll sein, dass vorübergehend Schlafmittel zum Einsatz kommen. Ein Überblick über die Mittel und ihre Nebenwirkungen.

Schlafstörungen sind keine Seltenheit, im Gegenteil: Laut einer Analyse der Krankenkasse Barmer sind rund sechs Millionen Menschen in Deutschland betroffen. Experten gehen davon aus, dass mindestens jede und jeder Zehnte eine behandlungsbedürftige Schlafstörung hat. Von einer Schlafstörung sprechen Fachleute, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum mindestens dreimal pro Woche Probleme beim Ein- oder Durchschlafen haben oder am Morgen sehr früh erwachen und das zu Einschränkungen am nächsten Tag oder Schwierigkeiten führt, den Alltag zu bewältigen.

Schlafstörungen können außerdem Übergewicht, Schlaganfälle, Demenz und Herz -Kreislauferkrankungen begünstigen. Es ist also sinnvoll zu versuchen, Abhilfe zu schaffen - bloß wie? Wichtig und für viele Menschen hilfreich ist es, zunächst in paar Regeln zu beachten - zum Beispiel regelmäßige Schlaf- und Auftstehzeiten einhalten, das Schlafzimmer gut abdunkeln, vor dem Schlafen auf Wachmacher wie Koffein und Nikotin verzichten. Bei manchen reicht das aber nicht. Dann kommen - wurden organische Störungen für die Schlafprombleme beim Arzt ausgeschlossen-, ggf. Schlafmittel infrage. Für wen eignet sich welches Mittel? Was ist zu beachten? Und welche Nebenwirkungen sind möglich? Ein Überblick über die verschiedenen Mittel - von pflanzlich über leicht bis stark.

Rezeptfreie Schlafmittel: Pflanzliche Helfer, Tryptophan und Melatonin

Pflanzliche Helfer: Hier kommen zum Beispiel Baldrianwurzel, Passionsblume, Hopfenzapfen, Melissenblätter, Johanniskraut oder Lavendelblüten infrage. Es gibt sie als Tabletten oder Kapseln, aber auch als Tee oder ätherisches Öl rezeptfrei in der Apotheke. Wer es damit probiert, braucht allerdings Geduld: Bis die Mittel wirken, kann es ein paar Wochen dauern. Der Vorteil: Die pflanzlichen Schlaf-Helfer machen nicht körperlich abhängig.t. Sie können im Prinzip unbegrenzt angewendet werden. Aber: Dass die Mittel wirken, wurde bislang in wissenschaftlichen Studien nur unzureichend nachgewiesen. Vorsicht vor Cannabis-Öl: Der Wirkstoff CBD entspannt zwar, stört aber laut Experten die Schlafqualität.

Nebenwirkung von anderen Medikamenten als Schlafmittel nutzen

Unter den Nebenwirkungen im Beipackzettel findet sich oft der Hinweis, dass ein Mittel müde macht - das kann man sich bei Schlafstörungen zunutze machen Zu solchen Medikamenten gehören zum Beispiel die Anihistaminika.

Diese Mittel lindern allergische Reaktionen - und einige machen müde. Daher kommen sie für eine begrenzte Zeit auch als Schlafmittel infrage. Es gibt sie zum Beispiel als Dragees, Tropfen oder Tabletten. Unerwünschte Wirkungen sind etwa Kopfschmerzen, Unruhezustände, Schwindel, Konzentrationsstörungen und Mundtrockenheit.

Verschreibungspflichtige Schlafmittel: Sedierende Antidepressiva und sedierende Neuroleptika, Benzodiazepine und Z-Substanzen

Sedierende Antidepressiva: Vor allem, wenn Menschen mit einer Schlafstörung auch eine Depression haben, werden sie meist mit Antidepressiva behandelt. Aber auch ohne eine Depression können Medikamente dieser Gruppe bei Schlafstörungen verordnet werden, in einer deutlich geringeren Dosierung als bei einer Depression. Sie sind als Schlafmittel eher mittelstark und haben haben eine schlafanstoßende Wirkung. Sie machen nicht körperlich abhängig. Über Neben- und Langzeitwirkungen von Antidepressiva als Schlafmittel ist bislang allerdings wenig bekannt.

Bei der Anwendung beachten: Überdosierung, Alkohol und Co

Entscheidend für einen guten Schlaf sind vor allem gute Gewohnheiten: An denen sollte man zuerst arbeiten und dranbleiben, auch wenn man schlaffördernde Mittel einnimmt. Denn die meisten Präparate sind keine Dauerlösung, Fast alle haben Nebenwirkungen und alle Schlafmittel wirken nach 20 Tagen meist schlechter.

Wichtig: Alle Präparate - auch pflanzliche Mittel - können Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben. Daher immer die Ärztin oder den Arzt oder in der Apotheke informieren, welche Mittel man noch einnimmt.

Und: Stärkere Schlafmittel und Alkohol gemeinsam einzunehmen, ist ein No-Go. Dadurch kann sich die betäubende Wirkung gefährlich verstärken. Wer schlecht schläft, sollte generell auf Alkohol verzichten - der Schlaf wird dadurch noch weniger erholsam. Auch bei der Dosierung von starken Schlafmedikamenten ist Vorsicht geboten: Eine Überdosis kann gefährliche Folgen haben und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Schlafmittel sollten grundsätzlich nur verwendet werden, um den Weg zu einem nicht medikamentengesteuerten Schlaf zu ermöglichen und zu starten.

