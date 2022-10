Johanniskraut: Stimmungsaufheller mit Nebenwirkungen Stand: 21.10.2022 15:30 Uhr Johanniskraut, eine traditionelle Heilpflanze, wird oft als Stimmungsaufheller eingesetzt. Es findet Anwendung zum Beispiel als Tee, Kapsel oder Öl, stärkt die Psyche und fördert die Wundheilung.

Das echte Johanniskraut, auch Herrgottsblut oder Teufelsflucht oder lateinisch Hypericum perforatum genannt, hat seit der Antike einen festen Platz in der Naturheilkunde. 2015 wurde der natürliche Stimmungsaufheller zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Aus seinen Blüten, Trieben und Blättern wird das begehrte Rot-Öl gewonnen. Außerdem gibt es Johanniskraut als Tee, Tinktur, Creme, Salbe, Tablette oder Kapsel - weil es von innen wie außen heilen können soll. Die Germanen verehrten es, für Paracelsus war Johanniskraut "eine Universalmedizin für den ganzen Menschen".

Anwendung von Johanniskraut: Wundheilung, Psyche

Die bekannteste Anwendung von Johanniskraut ist die als pflanzliches Antidepressivum bei leichten Verstimmungen bis hin zu mittelschweren Depressionen. Dafür wird es als hochkonzentrierter Extrakt in Form von Tabletten oder Kapseln eingenommen.

Johanniskraut-Tee gilt als echter Stress-Killer. Er ist leicht entspannend, hilft bei mentaler Erschöpfung, aber auch bei nervösen Magen-Darm-Beschwerden und Unruhe.

Eine ähnlich entschleunigende Wirkung wird auch Johanniskraut-Tinktur zugeschrieben, wenn sie mehrmals täglich in Wasser verdünnt eingenommen wird.

Die Tinktur fördert aber auch die Wundheilung (als Kompresse) und lindert Entzündungen, zum Beispiel pur auf Herpesbläschen getupft.

Johanniskraut als Antidepressivum

Während Patientinnen und Patienten nach der Einnahme synthetischer Antidepressiva häufiger unter Mundtrockenheit, Verdauungsstörungen, Gewichtszunahme oder auch sexuellen Problemen leiden, treten solche Nebenwirkungen beim Johanniskraut kaum auf. Um antidepressive Wirkung zu entfalten, müssen die Präparate allerdings 600 bis 900 Milligramm Pflanzenextrakt enthalten. Sie sind verschreibungspflichtig und in der Apotheke erhältlich. Die in Drogerien freiverkäuflichen Produkte enthalten dagegen Johanniskraut in Pulverform und sind für die Behandlung von Depressionen nicht ausreichend hoch dosiert.

Wichtig ist, dass es eine Zeit braucht, bis sich die Wirkstoffe der Johanniskraut-Präparate im Körper genügend angereichert haben, um ihre Wirkung zu entfalten. Sie verändern die Konzentration von Botenstoffen im Gehirn, sogenannten Neurotransmittern, die Depressionen auslösen können, wenn sie ins Ungleichgewicht geraten. Bis eine Wirkung spürbar wird, vergehen etwa zwei bis drei Wochen. Aber auch synthetische Antidepressiva benötigen einige Zeit, bis ihre Wirkung einsetzt.

Rot-Öl aus Johanniskraut zur äußerlichen Anwendung

Das aus dem Johanniskraut gewonnene Rot-Öl gilt als eines der besten Heilöle. Es lindert Sonnenbrand, Muskel- und Nervenschmerzen wie Hexenschuss, Trigeminusneuralgie oder Nackenverspannungen. Das blutrote Öl soll entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken sowie die Wundheilung fördern.

Johanniskraut in der Hautpflege

Als Öl, Creme oder Salbe kann Johanniskraut als Lippenbalsam oder als Massagebalsam für die Füße eingesetzt werden.

Wirksame Bestandteile im Johanniskraut

Der rote Pflanzenfarbstoff Hypericin und der sekundäre Pflanzenstoff Hyperforin sind die bekanntesten und am besten erforschten Inhaltstoffe des Johanniskrauts. Hyperforin trägt zur antidepressiven Wirkung bei, indem es offenbar die neuronale Aufnahme von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin hemmt. Daneben enthält Johanniskraut Inhaltsstoffe wie Flavonoide und ätherische Öle.

Verglichen mit anderen Arzneipflanzen sind bestimmte Johanniskrautextrakte sehr gut in klinischen Studien untersucht. Sie belegen, dass Johanniskraut besser wirkt als Placebo und sogar vergleichbar gut wie synthetische Antidepressiva - bei weniger Nebenwirkungen. Für die Wirkung der äußeren Anwendung, etwa von Johanniskraut-Öl, gibt es dagegen keine wissenschaftlichen Belege, weshalb es "nur" als Mittel aus der Volksheilkunde gilt.

Johanniskraut: Unerwünschte Nebenwirkungen

Johanniskraut kann die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen (phototoxische Wirkung), deshalb sollte man nach der Einnahme hochkonzentrierter Präparate die direkte Sonne meiden.

Gefährliche Wechselwirkungen von Johanniskraut mit Medikamenten

Johanniskraut-Präparate können die Wirksamkeit anderer Medikamente beeinträchtigen, indem sie die Bildung eines bestimmten Enzyms anregen und so den Abbau der Arzneimittel in der Leber beschleunigen. Das kann dramatische Folgen haben, denn betroffen sind unter anderem:

Antidepressiva

Blutverdünner

Herz-Kreislauf-Medikamente

HIV-Medikamente

Immunsuppressiva

Anti-Baby-Pille.

Vor der Einnahme hochdosierter Johanniskraut-Präparate sollte man sich daher unbedingt ärztlich oder in der Apothteke mit Blick auf die möglichen Wechselwirkungen beraten lassen. Auf keinen Fall darf Johanniskraut mit anderen Antidepressiva eingenommen werden, da es deren Wirkung aufheben kann.

