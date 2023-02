"Besser schlafen": Schlafmesse in Hannover gestartet Stand: 10.02.2023 15:00 Uhr Schlaf-Expertinnen und Experten tauschen sich zurzeit auf der "Besser schlafen"- Messe zu den Themen Schlafmedizin, Schlafen lernen und Schlafumfeld aus. Am Samstag ist die Messe für alle geöffnet.

Auf dem Messegelände steht vor allem das Schlafzimmer-Equipment im Fokus: Von Matratzen über Betten bis hin zu Schränken und Lampen. An den ersten beiden Tagen richtet sich die Messe an Medizinerinnen und Mediziner sowie an medizinisches Fachpersonal und an Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Politik.

25 Prozent der Bevölkerung klagt über Schlafstörungen

Laut der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin klagen 25 Prozent der Bevölkerung über Schlafstörungen. Elf Prozent bewerten ihren Schlaf darüber hinaus als "häufig nicht erholsam". Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Schlafmediziner unterscheiden zwischen bis zu 80 unterschiedlichen Formen von Schlafstörungen.

Wie viel Schlaf brauchen Menschen überhaupt?

Es gibt Richtwerte, wie viel Schlaf Menschen benötigen. Laut einer Studie der National Sleep Foundation brauchen Kinder zwischen drei und fünf Jahren etwa 10 bis 13 Stunden Schlaf. Schulkinder im Alter von 6 bis 13 Jahren brauchen 9 bis 10 Stunden Schlaf, Teenager im Alter zwischen 14 und 17 Jahren etwa 8 bis 10 Stunden. Junge Erwachsene (18 bis 25 Jahre) sind hingegen nach sieben bis neun Stunden ausgeschlafen - und das bleibt auch so, bis zum Alter von etwa 64 Jahren. Ab dann benötigt der Mensch etwas weniger - nämlich sieben bis acht Stunden Schlaf.

Öffnungszeiten und Preise: Informationen zur Schlafmesse

geöffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr

Eintritt 5 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei

Tickets vor Ort oder vorab auf der Website der Ausstellung besser-schlafen-hannover.de

