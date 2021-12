Verfassungsschutz: Rechte und Coronaleugner vermischen sich Stand: 21.12.2021 14:59 Uhr Der niedersächsische Verfassungsschutz warnt: Die Bewegung der Corona-Leugner und Querdenker vermischt sich inhaltlich und personell zunehmend mit Rechtsextremisten und Reichsbürgern.

"Die Bewegung wandert nach rechts und präferiert zunehmend rechte Parteien und Einstellungen", sagte Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut am Dienstag anlässlich einer Analyse von Demonstrationen und Aussagen der Bewegung. Die Verfassungsschutz-Analyse benennt vier ideologische Elemente, die die Bewegung nach Einschätzung der Behörde verbinden: der Glaube an Verschwörungstheorien, ein Bezug zu Esoterik, die Ablehnung der Moderne unter Berufung auf eine vermeintlich natürliche Lebensweise und ein Widerstandsnarrativ gegen den Staat.

Soziale Netzwerke und Messengerdienste spielen zentrale Rolle

Eine zentrale Rolle bei der Vermischung und Radikalisierung der Szenen nehmen laut Verfassungsschutz soziale Netzwerke und Messengerdienste ein, insbesondere Telegram. "Bereits jetzt stellen wir klar eine Radikalisierung der Szene fest", sagte Witthaut. "Wir verzeichnen Chats, in denen zum Teil zur Bekämpfung unserer demokratischen Ordnung oder offen zur Anwendung von Gewalt aufgerufen wird."

Hunderte Menschen bei landesweiten Corona-Protesten

In Niedersachsen waren am Montagabend Hunderte Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Die Proteste blieben laut Polizei weitgehend friedlich. Ausnahmen gab es in Celle und Wolfsburg: In Celle kamen 300 Menschen zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammen. Als die Polizei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufforderte, Masken aufzusetzen, sei dies ignoriert worden. Stattdessen hätten sich die Menschen in Gruppen aufgeteilt und seien weitergelaufen. Die Polizei löste die Aktion auf und leitete 30 Verfahren ein. Ein 58-Jähriger wollte verhindern, dass die Personalien eines Teilnehmers aufgenommen werden und schlug auf eine Polizistin ein und verletzte sie leicht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Teilweise gereizte Stimmung in Wolfsburg

Bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Wolfsburg seien bis zu 850 Menschen zusammengekommen, meldete die Polizei. Die Stimmung sei teilweise gereizt gewesen. Ein Protestler habe einen Polizisten angegriffen und dafür eine Anzeige kassiert. Der Beamte blieb unverletzt. Der Nahverkehr sei zeitweise stark eingeschränkt gewesen.

Gegenprotest in Wolfenbüttel, Nienburg und Leer

Vielerorts formierte sich Gegenprotest, zum Beispiel in Wolfenbüttel. Das "Bündnis für Rücksicht, Vernunft und Solidarität" hatte für Montagabend einen Protest gegen die "Spaziergänge" der Coronaleugner organisiert. Rund 150 Menschen trafen sich zu einer Kundgebung vor dem Rathaus. In Nienburg demonstrierten rund 500 Menschen mit Wort- und Musikbeiträgen unter dem Motto "Nienburg ist bunt" gegen den Aufzug der sogenannten Querdenker. Hier demonstrierten rund 300 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Gruppen trafen laut Polizei nicht aufeinander. In Leer waren rund 50 Corona-Kritiker und 280 Gegendemonstranten auf die Straße gegangen.

Weitere Aktionen landesweit

Weitere Aktionen gegen die Corona-Politik gab es unter anderem in Bremerhaven (laut Polizei rund 430 Personen), Delmenhorst, Hameln (je 300), Salzgitter (200) und Wilhelmshaven (150). In Wilhelmshaven leitete die Polizei 35 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen ein.

