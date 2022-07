Corona und das neue Schuljahr: Tonne erwägt wieder Testwoche Stand: 02.07.2022 14:22 Uhr Die Zahl der Corona-Infektionen unter Schülern in Niedersachsen ist jüngst deutlich gestiegen. Nach den Sommerferien könnte es so weitergehen. Was plant das Kultusministerium fürs neue Schuljahr?

"Dass wir wieder mit einer Testwoche hineingehen und danach auf Basis freiwilliger Testungen weitermachen, ist ein denkbares Modell", sagte Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hannover. Angesichts der kürzeren Inkubationszeit würde voraussichtlich nur noch eine statt zwei Wochen getestet werden.

VIDEO: Schule startet wieder ohne Maskenpflicht (20.04.2022) (2 Min)

Corona-Tests sind bestellt: Schüler erhalten sie vor den Ferien

Vor den Sommerferien sollen Schülerinnen und Schüler demnach Tests mit nach Hause nehmen können, entsprechende Bestellungen würden laufen. Man wolle ihnen auf jeden Fall was an die Hand geben, damit sie sicher zur Schule gehen können nach den Ferien - unabhängig davon, ob mit Testpflicht oder auf freiwilliger Basis. Konkrete Corona-Regeln für Schulen und Kitas hat die Landesregierung für die Zeit ab dem 25. August bislang nicht beschlossen. "Wir werden auf alles vorbereitet sein", betonte Tonne.

Tonne fordert Rechtsgrundlage von Bundesregierung

"Grundsätzlich will ich so wenig Einschränkungen und Belastungen für die Schülerinnen und Schüler wie möglich." Letztlich hänge dies jedoch davon ab, wie Gesundheitsexperten die Situation einschätzen würden. Tonne appellierte an den Bund, einen klaren Rechtsrahmen vorzugeben für das neue Schuljahr. "Beim Thema Maskenpflicht habe ich nach der derzeitigen Rechtsgrundlage definitiv keine Chance", betonte der Minister. Er wolle zwar keine Maskenpflicht herbeireden - es gehe aber um die Möglichkeit, überhaupt handeln zu können.

