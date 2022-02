Bahn gibt weitere Strecken in Niedersachsen wieder frei Stand: 23.02.2022 09:18 Uhr Viele Sturmschäden sind mittlerweile beseitigt, in Niedersachsen rollen auch im Regionalverkehr die meisten Züge wieder planmäßig. Vereinzelt kann es aber noch zu Verspätungen kommen.

Langsam aber sicher kommen auch die Fahrpläne der privaten Bahnbetreiber metronom und erixx wieder in Schwung. Auf der metronom-Verbindung Hamburg - Rotenburg - Bremen waren bereits am Dienstag wieder Züge unterwegs. Seit Mittwochmorgen ist auch die Strecke zwischen Uelzen und Lüneburg wieder freigegeben. Dort hatte der Sturm Oberleitungen auf einer Länge von 600 Metern beschädigt. Zwischen Hannover und Uelzen sowie Hannover und Göttingen war die Taktung nach Angaben des Unternehmens bereits am Dienstag relativ normal. Fahrgäste sollten sich dennoch rechtzeitig im elektronischen Fahrplan-Portal informieren, hieß es.

Auch Bahnstrecke Uelzen-Braunschweig wieder frei

Auch das private Unternehmen erixx hat den Betrieb wieder aufgenommen. Das Unternehmen teilte am Mittwochmorgen mit, dass die Linie der RB47 zwischen Uelzen und Braunschweig wieder vollständig befahrbar sei. Auf den Strecken Hannover - Bad Harzburg, Braunschweig - Bad Harzburg sowie Lüneburg - Dannenberg soll es keine großen Verzögerungen mehr geben.

Bahnverkehr pendelt sich ein

Am Dienstag hatten sich Züge noch verspätet oder waren ausgefallen, weil sie erst an ihre Startpunkte zurückkehren mussten. Der Fahrplan werde sich weiter einspielen, teilte ein Bahnsprecher dem NDR in Niedersachsen mit. Von Hannover nach Hamburg fahren die Züge planmäßig. In der Gegenrichtung wurden die meisten ICE-Züge zunächst noch über Bremen umgeleitet - und verspäteten sich so um eine Stunde.

