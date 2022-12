Achtung, Probealarm: So lief der Warntag in Niedersachsen Stand: 08.12.2022 11:55 Uhr Niedersachsen hat heute den Ernstfall geprobt: Vielerorts heulten Sirenen, Mobiltelefone zeigten Meldungen über den Probealarm des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz an.

Beim bundesweiten Warntag kam heute auch erstmals das sogenannte Cell Broadcast zum Einsatz. Das System spielte die Warnmeldungen zum Probealarm direkt auf die Mobiltelefone. Auch Warn-Apps wie Katwarn und Nina zeigten die Meldung an.

VIDEO: "Cell Broadcast": Neue Handy-Warnung beim bundesweiten Warntag (30.11.2022) (3 Min)

Land und Bund fördern Sirenen-Standorte in zweistelliger Millionenhöhe

Die Teilnahme am bundesweiten Warntag sei freiwillig, hatte das Innenministerium gestern mitgeteilt. Dementsprechend könne es vorkommen, dass Kommunen sich nicht beteiligen. Außerdem seien Sirenen in Niedersachsen nicht flächendeckend vorhanden. Dort wo sie vorhanden sind, sind sie aus technischen Gründen teilweise ausschließlich für die Feuerwehr, aber nicht für den Zivilschutz einsetzbar. Der Bund hat in den Jahren 2021 und 2022 in Niedersachsen 623 Sirenenstandorte mit rund acht Millionen Euro gefördert. Das Land habe für die kommenden beiden Jahre ein eigenes Förderprogramm im Umfang von zehn Millionen Euro aufgelegt, hieß es in der Mitteilung.

