Stand: 04.02.2023 07:48 Uhr "Taxi Teheran"-Regisseur Jafar Panahi im Iran auf Kaution frei

Der preisgekrönte iranische Filmregisseur Jafar Panahi ist nach rund sieben Monaten Haft auf Kaution freigelassen worden. Am Mittwochabend hatten Filmschaffende unter Berufung auf Panahis Familie verkündet, dass der 62-Jährige in einen Hungerstreik getreten sei. Seit Juli 2022 war Panahi im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran inhaftiert. Nach Angaben der iranischen Justiz saß der Regisseur wegen "Propaganda gegen die Regierung" im Gefängnis, die Haftstrafe sollte demnach insgesamt sechs Jahre betragen. In seinen Filmen hat sich Jafar Panahi kritisch mit der Politik der Islamischen Republik auseinandergesetzt. Im Laufe seiner Karriere erhielt er viele Auszeichnungen, etwa 2015 den Hauptpreis der Berlinale für "Taxi Teheran". | Sendebezug: | 04.02.2023 07:00 | NDR Info