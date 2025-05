Cinemare-Festival in Kiel: Programm, Tickets, Spielstätten Stand: 13.05.2025 08:05 Uhr Am Mittwoch (14.5.) beginnt die neunte Auflage des Cinemare. Bei dem Meeresfilmfestival werden bis Sonntag (18.5.) in verschiedenen Kinos in Kiel rund 40 Filme über Meere und ihren Schutz gezeigt.

von Lisa Synowski

Mehr als 300 Filme hat das Team um Festival-Organisator Till Dietsche in diesem Jahr gesichtet, rund 40 haben es in die finale Auswahl geschafft. Sie sind von Mittwoch bis Sonntag (14. bis 18. Mai) an verschiedenen Orten in Kiel zu sehen sein. Zu den Spielstätten gehören unter anderem das Metro Kino und das Studio Filmtheater, aber auch Locations wie die Hansa 48 und der Mediendom. Die Tickets gibt es direkt bei den teilnehmenden Spielstätten (Einzeltickets: neun Euro, ermäßigt: acht Euro, Kinder: sechs Euro). NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der Veranstaltung.

Wissenschaft auf der großen Leinwand

Auch bei der neunten Auflage des Festivals drehen sich die Filme thematisch um die Meere und ihren Schutz. Unter anderem kann das Publikum in die Welt der Orcas abtauchen und den Kieler Extremsportler Michael Walther mit dem Stand-up-Paddle-Board zu Islands Gletschern begleiten. Der Wissenschaft haben die Kuratoren in diesem Jahr ebenfalls wieder viel Platz eingeräumt. Im Eröffnungsfilm "Wunderwelt Seegraswiesen" geht es nicht nur um die unterschätzte Wirkung von Seegraswiesen als Kläranlage für die Ozeane, sondern auch um das Forschungsteam, das die Seegraswiesen erforscht.

Begleitprogramm abseits der Kinosäle

Umsonst und draußen sind die Programmpunkte an der Kiellinie. Im Segel-Camp gibt es täglich Open-Air-Filme und ein spezielles Angebot für Kinder. Am Samstag nehmen Taucherinnen und Taucher das Publikum ab 16 Uhr mithilfe einer Unterwasserkamera live mit auf den Grund der Ostsee. Um 21 Uhr beginnt dort am Samstag auch der "Landgang" - ein Kurzfilmspaziergang durch Kiel. Das Begleitprogramm endet am Sonntagnachmittag mit der "Ocean Parade", bei der sich jeder, der Lust hat, anschließen kann.

