Trauer um "Naddel": Nadja Abd el Farrag in Hamburg gestorben Stand: 13.05.2025 06:46 Uhr Die Hamburgerin Nadja Abd el Farrag ist gestorben. Sie sei wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag am Freitag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben, berichtete zuerst die "Bild".

Mehrere Medien bestätigen die Meldung inzwischen unter Berufung auf ihr Umfeld. Abd el Farrag war unter dem Namen "Naddel" durch ihre langjährige Beziehung mit dem Musikproduzenten Dieter Bohlen bekannt geworden. Nach der Trennung nahm Abd el Farrag an vielen Reality-Shows teil und trat unter anderem als DJ auf. Aufgewachsen war die Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen in Altona. Abd el Farrag hatte vor einigen Jahren selbst in ihrer Biografie öffentlich gemacht, unter Leberzirrhose zu leiden.

Karrierestart als Backgroundsängerin

Als Backgroundsängerin startete Abd el Farrag Ende der 1980er-Jahre durch - bei der Dieter-Bohlen Band "Blue System". An Bohlens Seite wurde sie bekannt und machte Karriere - als Model im Playboy und als Moderatorin der RTL 2-Erotiksendung "Peep". "Ich mach‘ Pop, und sie macht Peep - und das ist doch ok", sagte Bohlen damals. Er und Abd el Farrag waren jahrelang schlagzeilenträchtiges Gesprächsthema und Dauerbrenner in den Boulevardmedien.

"Irgendwann wird Dieter mich heiraten und dann werden wir ein oder zwei Kinder haben", sagte Abd el Farrag in dieser Zeit einmal in einem Interview. Doch an der Seite von Dieter Bohlen, der sie zwischenzeitlich für Verona Feldbusch verließ, wurde sie nicht glücklich.

Jobs als Altenpflegerin, DJ und Werbefigur

Nach der Trennung von Bohlen trat sie unter anderem beim Dschungelcamp, bei Promi Big Brother, beim Verkaufsfernsehen und hochverschuldet zweimal beim RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat auf. In einem Interview räumte sie ein, auf finanzielle Hilfe ihrer Eltern angewiesen zu sein. Sie arbeitete als Altenpflegerin, DJ, schrieb ein Kochbuch, war Werbefigur für einen Erotik-Versand und sang mit Kurt Elsasser Volksmusik. Immer wieder gab sie kleine Comebacks, die aber schnell verpufften.

Am Montag schrieb Abd el Farrags langjähriger guter Freund, der Entertainer Andreas Ellermann, bei Instagram: "Es ging ihr schon seit einem Jahr so, dass wir keine Auftritte mehr machen konnten. Jetzt ging es doch sehr schnell."

