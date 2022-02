#wirwollenlesen: Petition gegen Absage der Leipziger Buchmesse Stand: 11.02.2022 18:13 Uhr "Wir sind wütend, traurig, fassungslos": Schriftsteller Gregor Sander hat eine Petition gegen die Absage der Leipziger Buchmesse gestartet. Beitrag anhören 7 Min

"Wir sind wütend, traurig, fassungslos." Mit diesen Worten beginnt die Petition, die seit gestern auf dem Onlineportal change.org zu finden ist. Als Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichner treten unter anderen Isabel Bogdan, Peter Wawerzinek, Julia Schoch, Maxim Leo und Bov Bjerg auf. Sie fordern: "Macht die Buchmesse auf! Wir wollen lesen!" und protestieren damit gegen die erneute Absage der Leipziger Buchmesse.

Die Petition firmiert unter dem Hashtag #wirwollenlesen. Wer ist dieses "Wir"? Wie kam es zu dieser Initiative?

Gregor Sander: "Wir" sind erst einmal die Autorinnen und Autoren, also die, die diesen Aufruf gestartet haben. Wir lassen uns gerne von Leserinnen und Lesern und von jedem, der Literatur liebt, unterstützen. Aber angeschoben haben wir das als Autorinnen und Autoren.

Weitere Informationen Leipziger Buchmesse: Dietrich zu Klampen begründet seine Absage Auch der Verleger aus Springe hat seine Anmeldung für die Leipziger Buchmesse zurückgezogen. Im Gespräch mit NDR Kultur erklärt er, warum. mehr

Was meinen Sie mit "Wir wollen lesen"? Das können Sie ja gerne tun.

Sander: Ja, aber wir wollen uns mit der Absage dieser Messe nicht einverstanden erklären. Uns war da zu viel Schulterzucken und zu viel "Ach ja gut, dann fällt Leipzig dieses Jahr aus". Warum? Wir reden über eine Messe in fünf Wochen. Mitte März möchte die FDP zum Beispiel die Corona-Maßnahmen ganz abschaffen. Das wäre die Zeit, in der die Messe stattfinden würde.

Warum sollen wir da also keine Messe machen können? Genau darüber wollten wir uns aufregend. Wir wollten da mal ein bisschen Emotionen reinbringen und zeigen: "Wir sind damit nicht einverstanden. Wir wollen nach Leipzig, wir wollen auf die Messe, wir wollen lesen und wir wollen unser Publikum sehen".

Ihr nächstes Buch "Lenin auf Schalke" erscheint Mitte März. Gerade pünktlich zur Messe, die aber nun ausfällt. Was bedeutet das für Sie?

Sander: Ja, das ist furchtbar. Leipzig ist eine besondere Messe und ein sehr wichtiger Treffpunkt in Sachsen. Da reden und diskutieren wir miteinander, das ist ein Ort der Demokratie. Und ich finde das wirklich katastrophal, dass der jetzt nicht stattfinden soll und dass wir selber, wir aus dem Literaturbetrieb, den absagen. Und rein wirtschaftlich ist es natürlich auch eine Katastrophe. Ich gebe da viele Interviews, das Buch bekommt Aufmerksamkeit in den Medien. Das wird jetzt alles, wenn überhaupt, sehr viel weniger werden. Und das schadet meinem Buch.

In Leipzig ist in den vergangenen Jahren das Lesefest "Leipzig liest", das parallel zur Messe stattfindet, immer größer und bedeutender geworden. Es findet, im Gegensatz zur Messe, flächendeckend in ganz vielen unterschiedlichen Locations in Leipzig statt. Könnte das nicht trotzdem parallel weiter stattfinden und dann braucht es gar keine Messe mehr?

Sander: Ich fände es schade. Aber wer schon mal auf der Leipziger Buchmesse war, weiß, dass es da auch nicht immer nur angenehm ist. Wenn es richtig voll ist, dann denkt man auch mal: "Jetzt muss ich schnell raus". Dass wir so eine Messe dieses Jahr nicht machen können und wollen, das ist uns auch völlig klar. Natürlich hätten wir das unter Pandemie-Bedingungen machen müssen - mit Masken, geimpft und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen Messen. Wir brauchen diesen Austausch miteinander.

Was das genau verlagstechnisch und geschäftlich bedeutet, das kann ich nicht sagen. Ich bin Schriftsteller, ich schreibe die Bücher. Vermarkten kann ich die nicht. Und insofern kann ich auch nicht sagen, wie genau sich jetzt die Messe ändern müsste, damit sie auch in zehn Jahren noch Bestand hat. Das ist nicht meine Aufgabe. Das kann ich nicht sagen, davon verstehe ich auch viel zu wenig. Aber was ich, glaube ich, einschätzen kann, ist, dass wir in fünf Wochen eine Messe hätten machen können, wenn es so aussieht, wie es im Moment aussieht und nicht irgendein negatives Wunder passiert.

Sie benennen in Ihrer Petition ziemlich klar Schuldige für die Absage: "Die Leipziger Buchmesse wurde von den großen westdeutschen Verlagen zur Absage gezwungen". Das ist ziemlich harter Tobak. Wie meinen Sie das?

Machen wir uns nichts vor. Klar haben auch ein paar kleine Verlage abgesagt oder wären nicht gekommen, aber deswegen hätte die Messe trotzdem ihre Tore aufgemacht. Das wäre bedauerlich gewesen und traurig, weil das auch für die kleinen und mittleren Verlage besonders wichtig ist. Aber deswegen hätte niemand die Messe abgesagt.

Wenn drei so große Verlage wie Penguin, Random House, Bonnier und Holtzbrinck sagen "Wir kommen mit all unseren Verlagen nicht", dann ergibt eine Messe überhaupt keinen Sinn. Also haben sie sie abgesagt, weil die Messe an sich eigentlich hätte stattfinden können. Die Stadt Leipzig hat grünes Licht gegeben, das Land hat grünes Licht gegeben. Dieses Mal hat sich der Literaturbetrieb selber ins Knie geschossen, finde ich. Wir haben die Messe abgesagt - nicht wir Autoren, sondern die Verlage. Und das ist traurig und schade.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 11.02.2022 | 18:00 Uhr