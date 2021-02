"Töchter" - Hörspiel nach dem Roman von Lucy Fricke

NDR Info

Martha und Betty, beide 40, sind beste Freundinnen. Ihre Väter verschwanden irgendwann aus ihrem Leben. Jetzt will Marthas Vater von seiner Tochter zum Sterben in die Schweiz gefahren werden. Mit röchelndem Vater auf dem Rücksitz eines klapprigen Golfs brechen die Frauen von Hannover auf in Richtung Süden. Die NDR-Hörspielserie adaptiert den Erfolgsroman von Lucy Fricke - skurril, traurig und irrsinnig komisch. Mit Anneke Kim Sarnau als Betty, Alexandra Henkel als Martha. Bearbeitung: Susanne Hoffmann. Regie: Martin Zylka. NDR 2019. Mehr unter ndr.de/radiokunst.