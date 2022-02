Stand: 11.02.2022 23:43 Uhr Ernst Schnabel

Ernst Schnabel, der Schriftsteller und große Rundfunkautor, der literarische Förderer und Intendant des frühen Hamburger Rundfunks, wurde am 26. September 1913 in Zittau geboren und verstarb am 25. Januar 1986 in West-Berlin. Marcel Reich-Ranicki beschrieb ihn als Rundfunkmann, der sich "um die neue deutsche Literatur verdient gemacht hat, wie kaum ein anderer". Und für Friedrich Wilhelm Hymmen schließlich hat er "wie kaum ein anderer den Nachkriegs-Hörfunk" geprägt. Seine Tochter, Corinna Schnabel, erinnert sich an die wichtigsten Etappen im Leben des Rundfunkpioniers.

Er träumt davon, die Welt zu sehen und zu schreiben. Mit sechzehn Jahren gibt Ernst Schnabel seine Freistelle im Internat St. Afra in Meißen auf, heuert auf einem Segelschulschiff an und fährt nach der Ausbildung zum Matrosen von 1932 bis 1936 bei der Hamburg Amerika-Linie HAPAG. "Kolumbus", sein erster Roman, weckt das Interesse der Hamburger Verleger Henry Goverts und Eugen Claassen, die seine folgenden drei Romane publizieren werden: "Die Reise nach Savannah" (1939 ), "Nachtwind" (1942) und "Schiffe und Sterne" (1943). Der Schriftsteller fährt während der Kriegsjahre als Matrosengefreiter, später als Marineoffizier und Kommandant eines eigenen Schiffes im Convoi eines Geleitzugs. Bei Kriegsende erhält er von der amerikanischen Militärregierung den Auftrag, Vorpostenschiffe aus ausländischen Häfen nach Deutschland zurückführen. Zweck der Mission ist der Wiederaufbau der Hochseefischerei.

Gründung des NWDR

Im Herbst 1945 schließt sich Ernst Schnabel in Hamburg zunächst als freier Mitarbeiter einer Gruppe von Intellektuellen an, unter ihnen sein Bruder Günther Schnabel, die im Auftrag der Britischen Militärregierung unter Hugh Carlton Greene, dem späteren Intendanten der BBC, den aus Radio Hamburg hervorgehenden NWDR aufbauen.

Mitarbeiter sind u.a. Axel Eggebrecht, Peter von Zahn, Alfred Andersch, Bruno E.Werner, Peter Bamm und Gregor von Rezzori. Als Chefdramaturg und später als Leiter der Abteilung Wort (1946 - 1949) begründet Ernst Schnabel nach dem Muster des BBC Third Programme mit Jürgen Schüddekopf (1910 - 1962) das erste kulturelle Nachtprogramm in Deutschland und - mit Axel Eggebrecht, Alfred Andersch, Peter von Zahn u.a. die erste deutsche Radiofeature-Redaktion.

Entdecker, Förderer, Programmmacher

Er entdeckt und fördert Schriftsteller wie Wolfgang Borchert, dessen Schauspiel "Draußen vor der Tür" er 1947 für den Funk einrichtet; er übersetzt u.a. Herman Melvilles "Moby Dick" (auch in einerLesung mit Ernst Schnabel beim DAV hörbar) und schreibt für Helmut Käutner das Drehbuch zu "In jenen Tagen" (1947), eine der ersten Filmproduktionen, die die britische Militärregierung genehmigt. Im Jahr 1947 entsteht, basierend auf 30.000 Briefen, für den NWDR das Hörstück "Der 29. Januar". Hörer hatten auf die Frage geantwortet, wie sie jenen Nachkriegstag des Jahres 1947 erlebt hätten. Eine englische Version wird – ebenso wie die Wiederholung des Projekts von 1950 "Ein Tag wie morgen" - vom Dritten Programm der BBC ausgestrahlt. Die Not der Nachkriegsjahre dokumentiert auch "Die Luftbrücke" (1949), ein Feature über die Versorgung Westberlins aus der Luft.

Im selben Jahr wird Ernst Schnabel für mehrere Monate beim Deutschen Dienst der BBC London gastieren, Features schreiben und sich mit der Praxis des englischen Radios vertraut machen. "Sie sehen den Marmor nicht", eine Sammlung von Geschichten aus der Zeit von 1944 bis 1948, erscheint 1949 bei Claassen & Goverts und 1951 "Interview mit einem Stern" - Roman über einen Flug um die Erde, dessen Radioversion neben vielen anderen seiner Arbeiten zu den Highlights des Nachkriegsfeatures gehören werden.

Intendant des NWDR

Als Intendant des NWDR von 1951-1955 wird Ernst Schnabel seine Vorstellung von einem Rundfunk "nicht für Hörer, sondern für Zuhörer" verwirklichen, wo Intellektuelle und Schriftsteller wie Ingeborg Bachmann, Günther Eich, Wolfgang Hildesheimer, Alfred Andersch, Walter Jens, Paul Celan u.a. zu Wort kommen. Mit der äußersten Rechten in Konrad Adenauers erster christlich-demokratischer Regierung, allen voran Staatssekretär Hans Globke, wird Schnabel während seiner Intendanz eine heftige Kontroverse haben. "Die Erde hat viele Namen", eine Sammlung von Reiseberichten, erscheint 1955. "Der sechste Gesang", ein Roman über den ewigen Abenteurer Odysseus, wird 1957 mit dem Fontane Preis ausgezeichnet und kommt in amerikanischer, finnischer und polnischer Übersetzung heraus.

Anne Frank - Spur eines Lebens

Als nach der Veröffentlichung des Tagebuchs von Anne Frank in Deutschland Stimmen aus der rechtsextremen Szene die Authentizität des Werks bestreiten, wird Ernst Schnabel, veranlasst durch Gottfried Bermann-Fischer, dem Schicksal Anne Franks und ihrer Familie nachgehen. Das Hörspiel "Anne Frank - Spur eines Kindes" wird im März 1958 über alle deutschen Sender ausgestrahlt und erhält den "Prix des Droits de L’Homme" des Prix Italia 1958 und den Hermann-Stahl Preis der jüdischen Gemeinde Berlin. Das gleichnamige Taschenbuch (S. Fischer, 1958) erscheint in zahlreichen Auflagen und wird in 21 Sprachen übersetzt.

Radio als "eine freie Bühne für modernes Leben"

Zu den eindrücklichsten Features aus den 1960er Jahren gehört "Das schweigende Dorf", über den Racheakt der SS und der deutschen Schutzpolizei an der Dorfgemeinschaft von Lidice im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren nach dem Anschlag auf Reinhard Heydrich. Von 1962 bis 1965 geben Ernst Schnabel und der Komponist Rolf Liebermann, Intendant der Hamburger Staatsoper, gemeinsam das 3. Programm des NDR und SFB heraus, das sie als "eine freie Bühne für modernes Leben" konzipieren, mit Rücksicht auf eine Hörerschaft "der Neugierigen, der geistig Aktiven, der Fragenden, der Zweifelnden, der Unersättlichen", die von den Massenmedien im Stich gelassen würden.

Neben Funkbearbeitungen von Romanen u.a. von Joseph Conrad, Herman Melville, Thomas Wolfe, B. Traven, Franz Kafka oder Thomas Mann entstehen Filme fürs Fernsehen, darunter "Geschichten vom Fliegen", das Ernst Schnabel, einem alten Traum folgend, inzwischen gelernt hat. 1965 schreibt er, basierend auf 27 Briefen für den NDR, eine Reportage von Bord eines Hurricanehunters in der Karibik. "Hurricane" erscheint u.a. beim Literarischen Colloquium Berlin 1972. In Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin Elisabeth Plessen entstehen u.a. "Gullivers Reise zu den Geichgroßen" (1966) und "Mitteilungen aus Antillia und Amazonien" (1968) sowie Übersetzungen von Hemingways "Selected Articles" sowie "Dispatches of four Decades: 49 Depeschen" sowie der Roman "Island in the Stream / Inseln im Strom" (Rowohlt 1969-1971).

Im Jahr darauf wird Ernst Schnabel, der von 1963-1967 Direktor der Sektion Dichtung gewesen ist, aus der Berliner Akademie der Künste austreten, als sein Antrag für die Aufnahme der Komponisten Isang Yun und Mikis Theodorakis – beide werden in ihren Heimatländern politisch verfolgt – abgelehnt wird. Aus Protest gegen interne Streitigkeiten nach der Wahl Thomas Manns zum Ehrenmitglied ist er 1958 bereits aus der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung ausgetreten.

Der Medusa-Eklat

In Zusammenarbeit mit Hans Werner Henze entsteht 1968 "Das Floß der Medusa" (Text: Ernst Schnabel), ein Auftragswerk des NDR. Die Uraufführung des Che Guevara gewidmeten Oratoriums in der Hamburger Musikhalle wird am Rencontre von demonstrierenden Studenten, Musikern, Veranstaltern, Publikum und Polizei scheitern. Gesendet wird statt der Uraufführung am 8. Dezember 1968 die Aufnahme der Generalprobe unter dem Dirigat Hans Werner Henzes. (Dazu Ernst Schnabel in: "Das Floß der Medusa", Text zum Oratorium von H.W.Henze – zum Untergang einer Aufführung – Postscriptum (Piper Verlag 1969)). Nach dem Medusa-Eklat wird Ernst Schnabel, der seit 1965 "Die Literarische Illustrierte" und "Das Berliner Fenster", TV- Podien für kultur- und gesellschaftskritische Fragen, herausgibt, seine feste Mitarbeit beim Sender Freies Berlin aufgeben.

"Seemann und Schriftsteller"

Sein Versuch, rebellierenden Studenten einen Fernsehabend zur Darstellung ihres Standpunkts einzuräumen, scheitert an der Ablehnung des SFB-Intendanten Franz Barsig. Von nun an lebt Ernst Schnabel wieder als freier Schriftsteller und geht auf eine letzte große Seereise mit einem Containerschiff. Ernst Schnabel stirbt nach längerer Krankheit am 25. Januar 1986 in Berlin und wird auf See bestattet. Sein literarischer Nachlass befindet sich im Deutschen Literaturarchiv des Schiller-Nationalmuseums, Marbach. Den treffendsten Nachruf auf den "Seemann und Schriftsteller", der sich Joseph Conrad verwandt fühlte, schrieb Hanjo Kesting in "Ein Blatt vom Machandelbaum – Deutsche Schriftsteller vor und nach 1945" (Wallstein Verlag, Göttingen 2008).

