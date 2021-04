"Zeit für Kultur!" - Die lange NDR Musiknacht Stand: 01.04.2021 17:40 Uhr Mit der Konzertreihe NDR Kultur à la carte EXTRA unterstützt NDR Kultur norddeutsche Musikerinnen und Musiker während der Coronakrise. Zu Ostern zeigt das NDR Fernsehen in einer langen Musiknacht das Beste aus 20 Konzerten voller Jazz, Singer-Songwriter, Folk, Chanson und Klassik.

Seit Beginn des zweiten Lockdowns lädt NDR Kultur jeden Mittwoch Musikerinnen und Musiker aus Norddeutschland ein, um in intimer Studioatmosphäre und unter Einhaltung der Corona-Auflagen ein Konzert zu geben. In einer Zeit, in der Auftritte dieser Art selten geworden sind und von vollen Sälen nur zu träumen ist, will NDR Kultur die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler ein Stück weit unterstützen und die Freude an Livemusik mit dem Radiopublikum teilen.

Kleine Besetzung, getrennte Studios, Pausen zum Erzählen - so entstehen in den vergangenen Monaten über 20 außergewöhnliche musikalische Begegnungen. Dabei sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt: Von Jazz über Singer-Songwriter, Folk und Chanson bis hin zur Klassik ist alles vertreten.

In der Nacht auf Ostersonntag zeigt das NDR Fernsehen in einer langen NDR Musiknacht zwischen 0 Uhr und 6 Uhr die besten Momente der bisherigen Auftritte. Mit dabei sind die Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch, Sänger und Songwriter Niels Frevert, die Saxophonistin Asya Fateyeva, Jazz-Pianist Martin Tingvall, das Duo Fjarill und viele andere mehr.

