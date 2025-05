Carl Hegemann ist tot - Trauer auch beim Thalia Theater Stand: 11.05.2025 14:18 Uhr Der Dramaturg Carl Hegemann ist am Freitag überraschend im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. In Hamburg war er dem Thalia Theater über viele Jahre eng verbunden. Intendant Joachim Lux würdigt Hegemann in einem sehr persönlichen Nachruf.

"Carl Hegemann war ein intellektueller Feuerkopf und ein leidenschaftlicher Theatermensch", schreibt Thalia-Intendant Joachim Lux in dem Nachruf, der auch auf der Webseite des Theaters veröffentlicht wurde. Er erinnert sich an ihren ersten Kontakt vor über 45 Jahren in Tübingen - seither hätten sich ihre Wege immer wieder gekreuzt, auch in Hamburg.

"Füllhorn an streitbaren Ideen": Joachim Lux über Carl Hegemann

Lux würdigt Hegemann als "ein Füllhorn an streitbaren Ideen", als "Euphoriker wider jede Routine", der mit Fantasie und philosophischem Potenzial das Theater herausgefordert habe. Unvergessen bleibt vor allem die gemeinsam entwickelte Reihe "Herzzentrum", ein Format, das sich, so Lux, "über alles, was uns wirklich wichtig ist", austauschen wollte. Der Titel der letzten Ausgabe, die am 2. Juli im Thalia in der Gaußstraße in Hamburg stattfinden wird, lautet schlicht: "Über alles".

Zusammenarbeit mit Jette Steckel

Hegemann war nicht nur als Theoretiker ein gefragter Kopf, sondern auch als kreativer Unruhestifter auf und hinter der Bühne. In Hamburg arbeitete er unter anderem als Dramaturg für Jette Steckel. Bis zuletzt blieb er dem Thalia verbunden. "Kaum zu glauben, dass wir noch vor wenigen Wochen in München bei Jette Steckels 'Die Vaterlosen' ein fünfstündiges Marathongespräch geführt haben, teils live auf der Bühne, teils gestreamt", schreibt Lux. "Das Konzept? Typisch Carl: Du hast lauter 'alte weiße Männer' eingeladen. Und Joachim Meyerhoff als Platonow durfte versuchen, sie zu zerlegen…"

"Du bist sicher in die Höhe gefallen", schreibt Lux zum Schluss seines Textes - und bezieht sich dabei auf das Zitat "Man kann auch in die Höhe fallen", welches Hegemann selbst bei Hölderlin entdeckt und gerne weitergetragen habe. In Hamburg, so viel ist sicher, wird man sich an diesen eigenwilligen Geist erinnern - und ihn vermissen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 12.05.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater