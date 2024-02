Stand: 11.02.2024 17:18 Uhr "Wunderland"-Doku: Hamburger Miniatur-Wunderland kommt ins Kino

Das Miniatur-Wunderland in Hamburg bringt ab 7. März den Film "Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg" von Sabine Howe auf die große Leinwand. Am 9. März sei eine Sondervorstellung im Hamburger CinemaxX-Kino mit den Gründern Gerrit und Frederik Braun geplant, die nach dem Film Fragen der Zuschauer beantworten. Er werfe mit bisher unveröffentlichte Archivmaterial auch den Blick zurück in die Kindheit der Wunderland-Gründer und zeige, wie mit der Freude am Spielen die verrücktesten Ideen entstanden. Das Miniatur-Wunderland in der Hamburger Speicherstadt bildet auf mehr als 1.500 Quadratmetern mit Eisenbahnen, Landschaften, Gebäuden und über 289.000 Figuren die reale Welt im Miniformat ab. | Sendebezug: | 12.02.2024 19:00 | NDR 90,3