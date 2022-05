Warhols "Marilyn" unterm Hammer - viel Bares für Rares erwartet Stand: 09.05.2022 17:56 Uhr Andy Warhols legendäres Porträt von Marilyn Monroe "Shot Sage Blue Marilyn" soll am Montag beim Auktionshaus Christie's für eine Rekordsumme versteigert werden. Der Erlös soll wohltätigen Zwecken zukommen.

Frühjahrsputz im Auktionshaus in New York. Doch zum Sonderpreis geht hier nichts raus. Rund 200 Millionen Dollar soll das Bild "Shot Sage Blue Marilyn" der Schauspielerin Marilyn Monroe von Andy Warhol aus dem Jahr 1964 am Montag (New Yorker Ortszeit) einbringen. Damit wäre es die bisher höchste Summe für ein Kunstwerk des 20. Jahrhunderts bei einer Auktion.

Entstanden ist das Werk auf der Basis eines Fotos und zeigt die Schauspielerin vor türkis-blauem Hintergrund mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten. "Eines der großartigsten Gemälde aller Zeiten" und "das bedeutendste Bild des 20. Jahrhunderts", preist das Auktionshaus das Objekt an.

Noch Spitzenreiter: Leonardo da Vincis "Salvator Mundi"

Das Bild ist Teil einer fünfteiligen Porträtserie mit unterschiedlich farbigen Hintergründen und stammt aus der Zürcher Thomas und Doris Ammann Stiftung. Der komplette Erlös der Auktion soll laut Christie's wohltätigen Zwecken zukommen. Damit werde es die größte Charity-Auktion seit der Versteigerung der Sammlung Peggy und David Rockefeller im Jahre 2018.

Den Rekord des Gemäldes "Salvator Mundi" von Leonardo da Vinci, das aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt und 2017 für 450,3 Millionen Dollar versteigert und damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Kunstwerk geworden war, wird das Warhol-Bild demnach wohl nicht schlagen. Überholen dürfte es aber Pablo Picassos "Die Frauen von Algier", das 2015 für 179,4 Millionen Dollar versteigert wurde.

