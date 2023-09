Stand: 30.09.2023 15:03 Uhr Von Instagram in die Galerie - 16-jähriger stellt in New York aus.

Unter seinem Künstlernamen Ilusch stellt ein 16-jähriger Schüler aus Brandenburg jetzt zehn Bilder in New York aus - als Teil einer Gruppenausstellung. Entdeckt wurde er dank seines Instagramauftritts. Ilusch selbst sagt über seinen Stil, er gehe in Richtung Expressionismus und drücke viel Persönliches aus. Einige seiner Werke hat Ilusch schon verkauft. Die Preise liegen im niedrigeren bis mittleren vierstelligen Bereich. Seinen Erfolg genießt er, aber nächste Woche geht es wieder zur Schule in die zehnte Klasse am Gymnasium in Frankfurt an der Oder. | Sendebezug: | 30.09.2023 15:30 | NDR Kultur