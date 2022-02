Ukraine: Die Kulturszene bekundet Solidarität Stand: 25.02.2022 08:36 Uhr

von Juliane Bergmann

Die Nachricht von Putins Krieg und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat viele in Sorge und Schock versetzt. In vielen deutschen Städten sind bereits Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die russische Invasion und gegen Putin zu demonstrieren. Das Berliner Wahrzeichen - das Brandenburger Tor - wurde die zweite Nacht in Folge in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt. Auch in Russland wurde in dutzenden Städten protestiert. Dort gab es viele Festnahmen. Nicht nur auf der Straße sind Solidaritätsbekundungen zu erleben.

Deutsch-Russisches Museum mit symbolischer Geste

In Berlin hat das Deutsch-Russische Museum in Karlshorst symbolisch seinen Namen in "Museum" geändert. Überklebt wurde die Aufschrift "Deutsch-Russisches" vor dem Museumseingang. Außerdem haben die Museumsmacher die deutsche, russische und belarussische Fahne abgenommen, die normalerweise vor dem Museum hängen. Jetzt ist dort allein die ukrainische Fahne zu sehen - neben drei leeren Fahnenmasten. Museumsdirektor Jörg Morré sagte der Tageszeitung im Interview, er wolle so ein Zeichen setzen. Als Antikriegsmuseum versteht sich das Haus. Themen sind der Krieg Hitler-Deutschlands gegen die Sowjetunion und das Kriegsende.

Protest in den Sozialen Medien: Frieden statt Krieg

Auch in den sozialen Netzwerken lassen sich diverse Solidaritätsbekundungen ausmachen. Einige Userinnen und User rahmen wieder ihr Profilbild ein - dieses Mal mit einer kleinen ukrainischen Fahne. Das ist inzwischen ein etabliertes Mittel. Die schwarze Kachel scheint zurück zu sein, also das schwarze Profilbild, das auch schon bei den Anschlägen auf die französische Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo gemeinschaftlich Trauer ausdrücken sollte. Oder beim Tod von George Floyd. Bemerkenswert auf Twitter war am Morgen: das Schlagwort "Frieden" stand in den Trends der meistgeposteten Nachrichten stundenlang weit vor dem Wort "Krieg". Sicherlich ein bewusstes Dagegenhalten - gegen die vielen dunklen Nachrichten.

Es gibt auch recht kreative Beispiele, wie Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Die Kunst des britischen Streetart-Künstlers Banksy kursiert gerade vielfach durch Instagram, Twitter und Facebook. Seine Bilder kommentieren oft kritisch den Krieg. Eine kleine Ratte, die ein Schild hochhält, auf dem steht "No war". Ein Mädchen mit zwei Zöpfen, das eine Bombe umarmt wie ein geliebtes Kuscheltier. Oder ein weiß uniformierter Sturm-Truppler aus "Star Wars" mit Pinsel in der Hand, von dem rote Farbe tropft. Er hat die Buchstaben der Filmreihe übermalt - zu STOP Wars. All diese Bilder werden gerade vielfach geteilt.

Musikalischer Protest

Immer wieder taucht auch das Plattencover des neuen Albums der Band Tocotronic auf: "Nie wieder Krieg". Die Hamburger Formation hat die CD nach dem Antikriegsplakat von Käthe Kollwitz benannt. Und musikalisch führt defininitiv John Lennons "Imagine" die Sozialen Medien an. Der Song ist während des Vietnamkrieges im März 1971 entstanden und hat sich zu einem ewigen Protestsong und einem Symbol für die Hoffnung entwickelt.

Wie lassen sich diese Trends bewerten? Häufig wird kritisiert, dass so ein schwarzes Bild oder ein Rahmen am Foto leicht und schnell gemacht sind - und dahinter nicht viel Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Inhalt stecken muss. Vielleicht ist das aber auch eine neue Form von Protestkultur, die in ihrer Massivität eine eigene Kraft haben kann. Die eben nicht auf der Straße, sondern im Netz stattfindet.

