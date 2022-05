"Tag der Nachbarn": Vom Konzert bis zur Pflanzaktion Stand: 20.05.2022 11:49 Uhr Vom gemeinsam "Clean-Up" über Konzerte bis zu Kleidertausch-Partys und Pflanzaktionen. Zum "Tag der Nachbarn", der auch im Norden am heutigen 20. Mai gefeiert wird, gibt es viele kreative Ideen.

Mit dem Tag der Nachbarn, den die nebenan.de Stifung 2018 in Deutschland ins Leben gerufen hat, soll nachbarschaftliches Miteinander gestärkt und gefördert werden. Auch in diesem Jahr steht der Tag noch unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Dennoch findet der Tag auch an vielen Orten im Norden statt. Auf ihrer Homepage schreiben die Initiatoren: "Ob ein Picknick mit Abstand, ein Hof-Konzert, eine Müllsammelaktion im Park oder ein gemeinsamer Spaziergang durch das Viertel - mit den Aktionen können Menschen ihren Nachbar*innen eine Freude machen, sich füreinander einsetzen, die eigene Nachbarschaften verschönern und in kleinen Runden an der frischen Frühlingsluft unbeschwert zusammenkommen." Außerdem steht der Tag auch im Zeichen des Ukraine-Konflikts.

Unterschiedliche Angebote im Norden

Vielfältig sind die Ideen, die zum "Tag der Nachbarn" entstanden sind. "WaffeLn statt Waffen" - unter diesem Motto gibt es in Hamburg-Wandsbek eine Friedenstafel vor der Emmanuskirche Hinschenfelde. Es gibt Waffeln und jede*r ist eingeladen, mit mindestens einem weißen Kleidungsstück zu kommen. In Hamburg- Lohbrügge ist eine Müllsammel-Aktion geplant. "Spazieren, schnacken & Müll sammeln" ist das Motto des Clean-Ups.

Hannover beteiligt sich zum 16. Mal am "Europäischen Nachbarschaftstag". Unter anderem präsentiert das Nachbarschaftszentrum WASMITHERZ eine offene Bühne für Poetry Slam, Musik und andere Aufführungen. In Kiel zeigt die Kulturstation Toweddern ein buntes Programm für jedes Alter. Auch wird es eine Tanzfläche, Tischtennis und Platz für Spiele geben. Flensburg lockt mit einer Nachbarschaftsralley. In einem rund 90-Minütigen Spaziergang führt ein Laufzettel quer durch die Nachbarschaft vorbei an interessanten Orten und vielfältigen sozialen und kulturellen Einrichtungen am Friesischen Berg. MitarbeiterInnen der Sozial-Diakonische Arbeit in Schwerin laden auf "Gespräche über'n Gartenzaun"ein. An der Hafenanlage des Ziegelinnensees, Nähe des Speicherhotels, gibt es die Möglichkeit, bei Spiel und Spaß sich mit einem Getränk am Grill auszutauschen und kennenzulernen.

