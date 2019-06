Stand: 23.06.2019 10:07 Uhr

27. Störtebeker Festspiele von Juni bis September

150 Schauspieler und Statisten, 30 Pferde, vier Schiffe, unzählige Spezialeffekte und natürlich eine packende Geschichte sorgen auch in diesem Jahr wieder für ein spannendes Seeräuberabenteuer in Ralswiek auf Rügen. Die Störtebeker Festspiele sind am Sonnabend mit "Schwur der Gerechten" in die 27. Spielzeit gestartet. Zur Premiere waren die 8.000 Plätze der Naturbühne mit Blick auf den Jasmunder Bodden fast vollständig besetzt. Die Aufführungen über die Geschichte des legendären Freibeuters Klaus Störtebeker werden durch ein abschließendes Feuerwerk am Himmel über dem Großen Jasmunder Bodden gekrönt.

"Schwur der Gerechten" - Störtebeker Festspiele 2019





























Aufführungen von Juni bis September

Die Vorstellungen beginnen von Montag bis Sonnabend jeweils um 20 Uhr. Die Tickets und Plätze für Wunschtermine können online über die Veranstalterseite oder über die Tickethotline unter der (03838) 311 00 bestellt werden.

Hinweis: Bitte führen Sie bei Buchung von Eintrittskarten für Kinder den entsprechenden Kinderausweis mit. Es finden beim Einlass Kontrollen statt.

