Schulorchester Hauptpreis geht an Gymnasium Süderelbe

Das Gymnasium Süderelbe in Hamburg hat den mit 4.000 Euro dotierten Hauptpreis des Wettbewerbs "Schulorchester stärken" gewonnen. "Ausgezeichnet wird hier ein nachhaltiges musikpädagogisches Engagement, welches den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche musikalische Erfahrungen, Partizipation, soziale Teilhabe und individuelle Entwicklung ermöglicht", hieß es in der Begründung. Zwei Förderpreise gingen an die Gesamtschule Kierspe in Nordrhein-Westfalen und an die Grundschule Biedenkopf und Lahntalschule Biedenkopf in Hessen. Erstmals hatte der Bundesverband Musikunterricht und der Deutschen Orchester-Stiftung die Preise ausgelobt.